Coronafall in Melbourne: Alle Matches vom Donnerstag abgesagt

Tennis Australia hat alle Matches der insgesamt sechs ATP- und WTA-Turniere, die für Donnerstag angesetzt waren, abgesagt. Ein positiver Coronatest eines Hotelmitarbeiters führt dazu, dass sich insgesamt 600 Personen, darunter Spieler, Betreuer und Offizielle, in Isolation begeben müssen. Sie werden am Donnerstag getestet, um eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

von tennisnet.com/SID

zuletzt bearbeitet: 03.02.2021, 15:38 Uhr

Corona-Alarm vor den Australian Open. Alle Personen, die mit den Australian Open zu tun haben und im selben Hotel, dem Grand Hyatt Hotel, untergebracht sind, wo der Mitarbeiter tätig ist, müssen in Isolation, bis sie einen negativen Testbescheid erhalten. Die Untersuchungen sollen am Donnerstag "so schnell wie möglich" durchgeführt werden. Ein Spielplan für Freitag soll bald folgen.

Daniel Andrews, der Premierminister des australischen Bundesstaates, erklärte, dass die Australian Open nicht von dem Vorfall betroffen seien. Es handelt sich angeblich um einen 26 Jahre alten Mann, bei dem offenbar die aggressive britische Mutation des Virus festgestellt worden war. In mehreren Hotels in Melbourne waren insgesamt rund 1000 Personen aus dem Tennis-Umfeld untergebracht worden. Sie hatten sich dort in eine 14-tägige, teils strikte Quarantäne begeben.

Australien hat es bislang geschafft, die Corona-Fallzahlen vergleichsweise sehr niedrig zu halten. Bislang wurden insgesamt erst knapp 29.000 Coronafälle sowie weniger als 1000 Tote registriert. Die Erfolge im Kampf gegen die Pandemie sollen sich fortsetzen, entsprechend hart greift das Land durch. So sind auch die Auflagen für die Australian

Open streng.