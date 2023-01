Dais Cup: Michael Kohlmann nominiert Andreas Mies nach

Michael Kohlmann hat den fünften Spieler für die Davis Cup-Qualifikationsrunde vom 3. bis 4. Februar 2023 in Trier nominiert. Andreas Mies wird das Team gegen die Schweiz verstärken und damit die Mannschaft um Alexander Zverev, Oscar Otte, Jan-Lennard Struff und Tim Pütz komplettieren.



von PM

zuletzt bearbeitet: 26.01.2023, 12:47 Uhr

Das deutsche Davis-Cup-Team gegen die Schweiz

„Andreas Mies hat bei den Australian Open mit neuem Partner sehr überzeugende Leistungen gezeigt und sich so seine Nominierung verdient. Er ist im Davis Cup noch ungeschlagen und gegen eine starke Schweizer Mannschaft können wir Spieler mit Spielpraxis und Selbstvertrauen gut gebrauchen“, begründet Kohlmann seine Entscheidung.



Mies hatte zuletzt an der Seite des Australiers John Peers in Melbourne das Viertelfinale erreicht. Der 32-Jährige wurde von Kohlmann bereits zweimal, zuletzt 2020 gegen Weißrussland, für den Davis Cup nominiert. Mies gewann dabei seine drei Spiele – jeweils gemeinsam mit Kevin Krawietz, der in diesem Jahr aufgrund der Geburt seines ersten Kindes auf die Australian Open verzichtete.



Auch die Schweiz mit Kapitän Severin Lüthi hatte in dieser Woche Neuigkeiten um die Teamnominierung bekannt gegeben und Stan Wawrinka für die Partie gegen Deutschland nachgemeldet. Der ehemalige Weltranglistendritte ersetzt Henri Laaksonen und ergänzt die Mannschaft bestehend aus Marc-Andrea Hüsler (ATP 51), Dominic Stricker (ATP 118), Leandro Riedi (ATP 135) und Alexander Ritschard (ATP 180).