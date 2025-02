Danielle Collins löst Versprechen mit Bahamas-Urlaub ein

Danielle Collins hat ihre Ankündigung aus Melbourne wahrgemacht - und ihren Scheck für einen 5-Sterne-Urlaub auf den Bahamas genutzt. Wenn sie das Geld dafür überhaupt hat ausgeben müssen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.02.2025, 00:39 Uhr

© Instagram / @danimalcollins Danielle Collins

Mit einem schönen Gruß an all ihre Hater aus Melbourne: Danielle Collins ist bekannt dafür, dass sie sich um nichts schert - und nun also auch, dass sie ihre Ankündigungen wahr macht.

Während ihre Kolleginnen schon wieder auf den Tennisturnieren dieser Welt um Punkte und Preisgeld kämpften, lässt sich's die Weltranglisten-12. gutgehen. Verdient, ja - und wie im Vorfeld versprochen.

Denn Collins hatte sich in der zweiten Runde der Australian Open bei ihrem Dreisatz-Erfolg mächtig mit dem australischen Publikum angelegt. Dieses hatte, wie zu erwarten, klar für Landsfrau Destanee Aiava gejubelt, am Ende aber triumphierte die US-Amerikanerin. Und feierte ihren Sieg mit diversen Luftküssen und Provokationen.

Danielle Collins: “Dann kann ich auch den größeren Scheck mitnehmen, oder?”

“Ich habe das geliebt”, erklärte Collins im Anschluss. Ihre mentale Einstellung während des Spiels: Wenn sie schon zweieinhalb Stunden hier spielen und sich mit allen anlegen müsse - “dann kann ich auch den größeren Scheck mitnehmen, oder?” Das tat Collins. Umgerechnet kapp 180.000 Euro heimste sie für ihren Drittrundeneinzug ein (dort war gegen die spätere Siegerin Madison Keys Schluss).

Collins erklärte auch das tolle Konzept für Profisportler: "Die Leute, die einen nicht leiden können oder hassen - sie zahlen deine Rechnungen. Das ist ein cooles Konzept.” Und: “Jeder, der ein Ticket kauft, um mich zu ärgern: Das geht alles in den Danielle Collins Fund. Also nur her damit, ich liebe das!” Die Kohle werde sie im Rahmen eines 5-Sterne-Urlaubs auf den Kopf hauen, versprach sie zudem. “Hoffentlich auf den Bahamas.” Sie werde dann darüber berichten.

Das tat Collins nun via Instagram.

Und so wie es scheint, musste sie nicht mal den Gesamtpreis zahlen: Die Urlaubsanlage nämlich hat sie brav verlinkt.