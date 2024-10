Danielle Collins: Rücktritt vom Rücktritt

Danielle Collins wird nun doch noch mindestens eine Tennissaison dranhängen. Das gab die US-Amerikanerin in den sozialen Medien bekannt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.10.2024, 11:00 Uhr

© Getty Images Danielle Collins hängt doch noch eine Saison dran

Die Geschichte hätte natürlich rund enden sollen: Danielle Collins hatte Anfang 2024 erklärt, dass die anstehende Spielzeit ihre letzte auf der WTA-Tour hätte werden sollen. Aus gesundheitlichen Gründen. Und auch weil sie eine Familie gründen wollte. Dann kamen die Titel in Miami und Charleston, vieles schien darauf hinzudeuten, dass Collins vielleicht sogar erstmals die Qualifikation für die WTA Finals schaffen könnte.

Aber im Tennisleben der ehemals herausragenden College-Spielerin verläuft irgendwie nichts linear. Und also schlug der Verletzungsteufel wieder zu, Collins fand auch zu den US Open nicht mehr richtig in die Gewinnerspur. Und bei den Finals in Saudi-Arabien ist sie, Stand jetzt, bestenfalls zweite Ersatzfrau hinter Emma Navarro.

Das alles hat Danielle Collins nun bewogen, ihre Entscheidung über das Karriere-Ende noch einmal zu überdenken. Und zu revidieren. Die Quintessenz: Collins habe sich mit mehreren Ärzten beraten und sei zu dem Schluss gekommen, dass ihre Story als Tennisprofi noch nicht auserwählt sei. Sie wisse zwar nicht, was die Zukunft bringt, außer einer Sache: mehr epische Matches.

Sollte sie wieder an die Form vom Frühjahr 2024 anschließen können, dann besteht daran kein Zweifel. Schließlich ist „Danimal“ ja erst 30 Jahre alt.