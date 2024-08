Danielle Collins und Iga Swiatek – ziemlich beste Feindinnen

Die US-Amerikanerin Danielle Collins gab ihr Match im Viertelfinale des olympischen Tennisturniers gegen die topgesetzte Iga Swiatek im dritten Satz angeschlagen auf. Obwohl das Match damit beendet war, gab es noch ein heftiges Nachspiel verbaler Art.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.08.2024, 08:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Danielle Collins fand nach dem Match gegen Iga Swiatek deutliche Worte.

Mit Spannung erwarteten die Zuschauer im Court Suzanne Lenglen auf den finalen Showdown im dritten Satz des olympischen Viertelfinals zwischen der topgesetzten Iga Swiatek aus Polen und Danielle Collins, nachdem die US-Amerikanerin nach verlorenem ersten Durchgang den Satzausgleich herstellen konnte.

Doch schon ab Beginn des Entscheidungs-Durchgangs merkte man bei der 30-jährigen Collins, dass sie sich öfters an den Magen fasste und nicht mehr konkurrenzfähig war. Beim Stand von 2:6, 6:1, 1:4 ging die ehemalige College-Spielerin zum Schiedsrichterstuhl und gab das Match aufgrund eines verletzten Bauchmuskels auf. Dennoch machte Sie sich noch die Mühe, ihrer Gegnerin in deren Hälfte entgegen zu laufen und ihr ein paar deutliche Worte ins Gesicht zu sagen, woraufhin die Weltranglistenerste etwas konsterniert wirkte.

Auf der Pressekonferenz dazu befragt, was sie ihrer Gegnerin auf dem Platz mitgeteilt habe, antwortete die ehemalige Australian-Open-Finalistin: „Ich habe Iga gesagt, dass sie nicht heuchlerisch zu sein braucht, was meine Verletzung angeht. Es gibt viele Leute, die vor der Kamera mit Charisma auftreten und sich im Umkleideraum völlig anders verhalten. Ich habe diesbezüglich nicht die besten Erfahrungen gemacht. Niemand braucht sich anders zu verhalten, als er tatsächlich ist. Sie sollen sich einfach so benehmen wie sie sind, das kann ich akzeptieren. Aber ich brauche kein heuchlerisches Verhalten.“

Beendet war das Turnier für Collins nach der Aufgabe im Einzel noch nicht ganz. Am späten Abend trat die US-Amerikanerin an der Seite ihrer Landsfrau Desirae Krawczyk noch zum Achtelfinale im Doppel an, in dem sie den ukrainischen Zwillingsschwestern Nadiia und Lyudmyla Kichenok mit 6:3, 4:6, 7:10 unterlagen.

Für das Saisonende hat Collins ihr Karriereende angekündigt. Freundschaftliche Treffen mit Swiatek nach ihrer aktiven Laufbahn dürfte die Masters-Siegerin von Miami, aktuell zumindest, nicht eingeplant haben.