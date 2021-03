Daniil Medvedev in einer Woche neue Nummer zwei der Welt

Unabhängig davon, wie Daniil Medvedev beim ATP-Tour-250-Turnier in Marseille abschneidet, wird der Russe ab dem 15. März die neue Nummer zwei der Welt sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.03.2021, 08:40 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev wird bald die Nummer zwei der Welt

Daniil Medvedev tritt in der kommenden Woche in Marseille an, wie schon in Rotterdam geht der Russe als Nummer eins in das ATP-Tour-250-Event. In den Niederlanden war gleich zu Beginn gegen Dusan Lajovic Schluss, in Erinnerung sind Bilder von einem mit großer Sorgfalt zertrümmerten Schläger geblieben. Im Fall eines Finaleinzugs in Rotterdam hätte Medvedev Rafael Nadal in der ATP-Weltrangliste vom zweiten Platz verdrängt. Dies wird aber nun am 15. März 2021 eintreten, wie die ATP in weiser Voraussicht bekannt gab.

Ein wahrhaft historisches Ereignis. Denn zum ersten Mal seit Juli 2005 werden die ersten beiden Plätze in den ATP-Charts damit nicht aus irgendeiner Kombination zwischen Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer oder Andy Murray gebildet. Das nächste beeindruckende Zeugnis der Dominanz der Großen Vier, auch wenn Murray verletzungsbedingt in der jüngeren Vergangenheit etwas nachgelassen hat.

Daniil Medvedev hat sich sein neues Karriere-Hoch redlich verdient. Der Russe schloss die Saison 2020 mit Erfolgen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris und bei den ATP Finals in London ab, führte danach Russland mit einer makellosen Bilanz zum Sieg beim ATP Cup und scheiterte erst im Endspiel der Australian Open an Djokovic. Der natürlich weiterhin die Nummer eins der Welt bleibt. Und ab diesem Montag, 08. März 2021, endgültig alleiniger Rekordhalter an Wochen an der Weltspitze ist.