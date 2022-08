Daniil Medvedev - Los Cabos als Dosenöffner?

Daniil Medvedev hat in Los Cabos den ersten Titel der Saison gewinnen können. Genau zum richtigen Zeitpunkt, steht für den Russen doch nun die wichtigste Phase der Saison an.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.08.2022, 15:42 Uhr

Daniil Medvedev hat in Los Cabos seinen ersten Saisontitel gewonnen

Die ganz große Dominanz ist ausgeblieben. Nachdem Daniil Medvedev mit einem beeindruckenden Dreisatzerfolg über Novak Djokovic im Vorjahr seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, war der Russe zumindest auf Hardcourt als einer, wenn nicht der beste Spieler der Welt einzuschätzen. Und so Titelaspirant bei einem Gros der Turnieren in der ersten Phase der Saison.

Dass der Weltranglistenerste nun so lange auf den ersten Titelgewinn 2022 warten musste, überrascht. Bereits bei den Australian Open wurde mit 2:0-Satzführung gegen Rafael Nadal die Chance am Silbertablett serviert - der Spanier schlug denkwürdig zurück. Und fügte Medvedev so eine der bittersten Niederlagen in dessen bisheriger Laufbahn zu. Eine Niederlage, von der sich der Russe augenscheinlich erst einmal erholen musste.

Medvedev nimmt Fahrt auf

Hinzu kamen zuletzt Probleme, die außerhalb des Einflussbereichs Medvedev lagen: Aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurde dem 26-Jährigen ein Start in Wimbledon untersagt, zuvor war der Russe bei den French Open überraschend an Marin Cilic gescheitert. Zusammengefasst: 2022 war alles andere als einfach für Daniil Medvedev, obwohl dieser erstmals auf Weltranglistenplatz eins vorstoßen konnte.

Nun ist der Knoten aber geplatzt: In Los Cabos krönte der Weltranglistenerste eine dominante Woche mit einem Zweisatzerfolg im Endspiel - und dem ersten Titelgewinn in der laufenden Saison. Damit nimmt der Russe pünktlich zum nordamerikanischen Hardcourt-Swing Fahrt auf: Dort, wo Medvedev bislang stets sein bestes Tennis gezeigt hat. Und dort, wo in wenigen Wochen die US-Open-Titelverteidigung ansteht. Was die Wichtigkeit des Titelgewinns in Los Cabos natürlich beträchtlich steigert.