Daniil Medvedev - mit Baby Steps zum neuen Netz-Ungeheuer?

Daniil Medvedev ist gestern mit kleinen Problemen in die zweite Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai eingezogen. Mit einem leicht aggressiveren Ansatz als gewohnt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.02.2024, 07:07 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Daniil Medvedev am Dienstag in Dubai

Die Statistik des Matches zwischen Daniil Medvedev und Alexander Shevchenko in Runde eins des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai konnte so nicht stimmen: War Medvedev, der die Partie mit 6:3 und 7:5 gewann, wirklich nur zehn Mal ans Netz gestürmt? Vom Gefühl her waren es mindestens doppelt so viele Attacken.

Andererseits: Zehn Mal am Netz - das könnte auch die Gesamtbilanz von Medvedev bei seinen drei Turniersiegen en suite in Rotterdam, Doha und Dubai gewesen sein. Gut möglich also, dass sich hier ein Trend fortsetzt, der schon im Endspiel der Australian Open gegen Jannik Sinner zu bestaunen war. Damals wohl eher aus der Not geboren, weil Medvedev körperlich nicht mehr in der Lage war, wirklich jeden langen Ballwechsel auch mitzugehen.

Simon unterstützt Medvedev

In der Box von Daniil Medvedev nimmt in dieser Woche schon Gilles Simon seinen Platz ein. Der erst jüngst zurückgetretene Franzose mag nicht als Supercoach im klassischen Becker-Edberg-Sinne gelten, bringt aber Erfahrungen gegen beinahe alle Gegner mit, denen Medvedev auf der ATP-Tour begegnen könnte. Simon war in Ermangelung großer Waffen ein großartiger Taktiker, der viele gute Ideen für Medvedev mitbringen könnte. Wie eben einen etwas aggressiveren Spielansatz.

Nun ist es dem US-Open-Champion von 2021 nicht in die Wiege gelegt, den Volley so locker wegzuspielen wie etwa Grigor Dimitrov oder ein Youngster wie Ben Shelton. Am Ende zählt aber nur das Ergebnis. Und das hat Daniil Medvedev bei seinem Sieg gegen Alexander Shevchenko mit einer Erfolgsquote von 60 Prozent auch recht gegeben.

