Daniil Medvedev - mit Match-Praxis zurück auf Top-Level

Nach seinem sportlich missglückten Saisonstart möchte Daniil Medvedev wieder um die ganz großen Titel mitspielen. Um die nötige Match-Praxis dafür zu sammeln, hat der 28-jährige Russe als einziger Top-10-Spieler für vier ATP-Turniere im Februar gemeldet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.01.2025, 11:45 Uhr

© Getty Images Mit vier Turnierstarts im Februar auf ATP-Ebene möchte sich Daniil Medvedev wieder in Form spielen.

Vergeblich suchte man Daniil Medvedev im Vorfeld der Australian Open 2025 bei der Ausübung seiner Tätigkeit. Auch bei Vorbereitungsturnieren war der 28-jährige nicht anzutreffen. Während seine Abwesenheit beim United Cup aufgrund des Ausschlusses russischer Teams bei Mannschaftswettbewerben argumentativ belegt war, verzichtete der Weltranglisten-7. auch auf einen Start bei den angebotenen ATP-Turnieren.

Am 7. Januar veröffentlichte der US-Open-Champion von 2021 die frohe Kunde, dass seine Frau Daria in Nizza das zweite Kind nach Tochter Alisa zur Welt brachte. Dass es dann für „Meddy“ beim ersten Major der Saison mit dem dramatischen Zweitrunden-Aus gegen den US-Youngster Learner Tien eher suboptimal lief – menschlich absolut nachvollziehbar.

Umso mehr dürfte der sportliche Fehlstart in die Saison den Ehrgeiz beim sechsfachen Masters-Sieger geweckt haben, wieder an seine erfolgreichsten Zeiten anzuknüpfen. Und die unmittelbare Lösung sieht der Moskauer darin, sich mit maximaler Match-Praxis wieder in Form zu kämpfen.

Als einziger Spieler aus dem erlauchten Kreis der Top 10 steht der ATP-Weltmeister von 2020 im Monat Februar auf der Meldeliste von vier ATP-Turnieren. Nach dem 500er Turnier in Rotterdam plant der Russe einen Start beim 250er-Event in Marseille, ehe es in den mittleren Osten zu den 500er-Veranstaltungen in Doha, das in diesem Jahr erstmals in dieser Kategorie ausgetragen wird, und Dubai geht.

Spätestens beim Sunshine-Double möchte der “Hardcourt-Specialist” wieder ein gewichtiges Wort um die Vergabe der ersten Masters-Trophäen der neuen Spielzeit mitreden. Eine zweite titellose Saison wie im vergangenen Jahr ist für den ehemaligen Weltranglistenersten aus seiner Sicht bestimmt keine Option.