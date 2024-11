Daniil Medvedev: Weiter mit Gilles Simon - aber eben nicht als Vierter!

Die Spielzeit 2024 ist nach den gewöhnlichen Maßstäben von Daniil Medvedev nicht gut gelaufen. Stabilität gibt es wenigstens in seinem Trainerstab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2024, 17:59 Uhr

© Getty Images Ob Gilles Simon Daniil Medvedev hier für die Weiterbeschäftigung dankt?

Daniil Medvedev hat gegen Ende einer titellosen Saison noch exakt ein Ziel gehabt: Nämlich das Jahr als Weltranglisten-Vierter zu beenden. Und damit auszuschließen, dass er bei Grand-Slam-Turnieren schon im Viertelfinale auf Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner treffen könnte. Die Idee war gut, die Vorzeichen nach dem Verzicht von Novak Djokovic auf einen Start bei den ATP Finals in Turin auch. Und dann kam Taylor Fritz um die Ecke …

Der nämlich hat Daniil Medvedev mit seinem Finaleinzug beim Jahresabschluss der ATP-Tour überholt. Und nachdem Medvedev vor den Australian Open kein Turnier mehr bestreiten wird, bedeutet dies: Der Russe, der schon zweimal in einem Melbourne-Finale einen 2:0-Satzvorsprung nicht über die Ziellinie bringen konnte, wird bestenfalls als Nummer fünf starten. Und hätte im schlimmsten Fall Sinner und Alcaraz im Viertel- und danach Halbfinale vor der Brust. Und Alexander Zverev im Endspiel.

Medvedev behält Simon im Team

Im besten Fall wird Medvedev in der unteren Hälfte in das Viertel von Taylor Fritz gelost. Und käme bei einem Sieg gegen den US-Amerikaner in der Vorschlussrunde gegen Zverev dran. Zukunftsmusik. Und im Moment befindet sich Daniil Medvedev ja auch schon auf dem Weg in den Urlaub. Mit hoffentlich anderen Gedanken.

Eines hat Medvedev einem russischen TV-Sender aber noch mit auf den Weg gegeben: Gilles Simon bleibt in seinem Trainerstab, als strategisches Mastermind gewissermaßen. Bei den Turnieren ist Simon ja eher selten mit dabei. Dort sitzt Giles Cervara als Ruhelos in der Box von Medvedev.