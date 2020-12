Das Tennisjahr 2020 von … Karolina Pliskova

Die Saison 2020 ist für Karolina Pliskova gut losgegangen. Am Ende steht aber ein weiteres Tennisjahr ohne den Gewinn eines der Majors.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2020, 18:58 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova hat 2020 ganz stark begonnen

Am 21. September des Jahres 2020 ist Karolina Pliskova etwas so Unschönes wie Neuartiges widerfahren: Erstmals musste die Tschechin ein Match vor der Zeit aufgeben. Nach wenigen Minuten Spielzeit reichte Pliskova ihrer Gegnerin im Endspiel, Simona Halep, die Hand - was umso enttäuschender war, als dass Pliskova im Jahr zuvor gegen im Foro Italico den Turniersieg geholt hatte. Und auch in der 2020er-Ausgabe zu überzeugen wusste.

In der Bilanz wurde insgesamt aber nur ein Erfolg vermerkt: Gleich zum Saisonauftakt beim stark besetzten Turnier in Brisbane, wo Pliskova im Finale Madison Keys schlug. Beste Voraussetzungen also für die Australian Open, aber auch in der abgelaufenen Spielzeit blieb Pliskova der so lange ersehnte erste Sieg bei einem Major verwehrt: In Melbourne verlor sie in der dritten Runde gegen Anastasia Pavlyuchenkova, bei den US Open kam das Aus im zweiten Match gegen Caroline Garcia, in Roland Garros im selben Turnierstadium gegen Jelena Ostapenko.

Pliskova mit bester Chance gegen Kerber

Die gute Nachricht für Karolina Pliskova: Sie ist erst 28 Jahre alt und kann ihr großes Ziel, dem sie 2016 in New York City im Finale gegen Angelique Kerber am nächsten kam, altersbedingt in jedem Fall noch erreichen. Die nicht ganz so gute Nachricht: Im Gegensatz zu den Männer, wo die alte Garde mit Novak Djokovic und Rafael Nadal die Majors im Grunde immer noch dominiert, haben einige Frauen aus der Generation nach Pliskova ihren Debüt-Sieg bei einem der vier größten Events schon gefeiert: Bianca Andreescu etwa oder auch Sofia Kenin und Iga Swiatek. Naomi Osaka liegt mittlerweile schon bei drei Titeln, die bereits erwähnte Jelena Ostapenko zehrt nach wie vor vom Ruhm des Paris-Triumphes von 2017.

Stichwort Osaka: Die Japanerin hat ihre ersten beiden Grand-Slam-Erfolge mit Sascha Bajin in der Box gefeiert, der Deutsche hat nach einem Jahr mit Dayana Yastremska nun zu Karolina Pliskova rüber gemacht. Und den Gewinn eines Majors im tennisnet-Interview ganz klar als oberste Priorität ausgegeben.

Worauf man bei Karolina Pliskova nach wie vor bauen kann, ist ihr Aufschlag. Knapp 80 Prozent ihrer Service-Games hat sie in der Saison 2020 gewonnen. Und 123 Asse bedeuten zwar nicht ganz die Spitze in der Statistik der WTA, sind aber ein solides Fundament, auf dem sich aufbauen lässt.