Davis Cup: Djokovic gegen Rune möglich - Deutschland wartet ab

Die teilnehmenden Nationen der ersten Runde des Davis Cups 2025 haben ihre Spieler nominiert. Mit Ausnahme von Deutschland und Israel.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.01.2025, 16:25 Uhr

© Getty Images Holger Rune könnte auf Novak Djokovic treffen

Völlig klar, dass sich die deutschen Tennisfans noch ein bisschen gedulden müssen, bis bekannt ist, wo und in welcher Besetzung die Mannschaft von Michael Kohlmann gegen Israel antritt. Die weltpolitischen Umstände machen dies nötig.

Ansonsten aber stehen die Akteure für die Auftaktrunde in der Weltgruppe im Davis Cup fest. Und in Kopenhagen könnte es da in Kopenhagen zum Aufeinandertreffen zwischen Novak Djokovic und Holger Rune kommen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass es nach den ersten beiden Einzeln und dem Doppel nicht 3:0 für eine Mannschaft steht. Dass Djokovic sein Match gegen etwa Elmar Möller gewinnen wird, darüber sollte kein Zweifel bestehen. Die Fragezeichen stehen eher hinter Rune, der entweder gegen Dusan Lajovic oder Miomir Kecmanovic ran muss.

Spanien und die USA nicht in Bestbesetzung

In Bestbesetzung treten auch die Franzosen gegen Brasilien an. Vorneweg mit Ugo Humbert und Arthur Fils in den Einzeln. Die Brasilianer werden in Orleans wohl mit einer Alt-Jung-Kombination dagegen halten, nämlich mit Thiago montiert und Joao Fonseca.

Richtig stark könnten sich auch die Tschechen gegen die Republik Korea präsentieren - hat Kapitän Tomas Berdych im Einzel doch die Auswahl zwischen Tomas Machac, Jiri Lehecka und Jakub Mensik.

Nur mit der zweiten Kapelle treten dagegen die USA (kein Taylor Fritz, Frances Tiafoe oder Tommy Paul) in Taiwan und die Spanier (ohne Carlos Alcaraz) in der Schweiz an.