Davis Cup: 1:0 für Kroatien - Coric zu stark für Kokkinakis

Borna Coric hat Kroatien im Davis-Cup-Haöbfinale gegen Australien in Málaga mit einem 6:4 und 6:3 gegen Thanasi Kokkinakis in Führung gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.11.2022, 18:08 Uhr

© Getty Images Borna Coric hat den nächsten Punkt für Kroatien geholt

Ein Sieg fehlt Kroatien noch zum neuerlichen Einzug in das Endspiel des Davis-Cup-Finalturniers: Denn Borna Coric hatte im ersten Einzel des Halbfinales gegen Australien gegen Thanasi Kokkinakis beim 6:4 und 6:3 keine Probleme und schuf damit eine ideale Ausgangssituation für Marin Cilic. Die kroatische Nummer eins muss im Anschluss gegen Alex de Minaur ran.

Coric, der in diesem Jahr das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati für sich entschieden hat, wurde seiner Favoritenrolle gegen Kokkinakis jederzeit gerecht. Für den Doppelpartner und Kumpel von Nick Kyrgios war es der erste Einsatz in Málaga, im Viertelfinale gegen die Niederlande hatte Teamchef Lleyton Hewitt noch Jordan Thompson den Vorzug gegeben.

Revanche für Wimbledon?

Das kroatische Team hatte im vergangenen Jahr - ohne Borna Coric - das Endspiel erreicht, verlor dort allerdings gegen Russland. Sollte es heute zur Entscheidung im Doppel kommen, gibt es eine Wiederauflage des Wimbledon-Endspiels 2022: Da konnten Matthew Ebden und Max Purcell das Spitzenduo Nikola Mektic und Mate Pavic besiegen. Allerdings war Pavic mit einem gebrochenen Arm zum Finale angetreten.

Im zweiten Halbfinale treffen morgen Italien und Kanada aufeinander (ab 16 Uhr live bei ServusTV On). Die Italiener hatten sich gegen die USA ebenso im entscheidenden Doppel durchgesetzt wie Kanada gegen Deutschland.