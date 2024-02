Davis Cup: 1:0 - Koepfer holt ersten Punkt für Deutschland

Dominik Koepfer hat mit einem 6:2 und 7:6 (4) gegen Fabian Marozsan das deutsche Davis Cup Team in Tatábanya mit 1:0 in Führung gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2024, 17:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominik Koepfer in Diensten der deutschen Davis-Cup-Mannschaft

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Halle in Tatábanya war voll besetzt, der Gegner in der Weltrangliste besser platziert - aber davon ließ sich Dominik Koepfer zunächst einmal nicht aus dem Konzept bringen. Nach einem ausgeglichenen Beginn, in dem beide Spieler ihre Chancen als Rückschläger hatten, zog Koepfer nach dem 2:2 unwiderstehlich davon, holte sich Satz eins nach knapp 40 Minuten mit 6:2.

Im zweiten Akt fand Marozsan, der zuletzt bei den Australian Open erst in Runde vier an Taylor Fritz gescheitert war, besser ins Match. So ging es mit wechselnden Chancen bis ins Tiebreak, in dem Koepfer nach zwei Mini-Breaks schnell mit 4:1 führte. Danach sah es für den Hausherren nach einem Mini-Comeback aus, Marozsan verkürzte von 1:6 auf 4:6. Der vierte Matchball für Deutschland saß aber. Und Koepfer durfte sich von den wenigen deutschen Fans feiern lassen.

Im zweiten Match trifft nun Jan-Lennard Struff auf Marton Fucsovics.