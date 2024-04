Davis Cup: So werden im September die acht Finalrunden-Teams ermittelt

Deutschland eröffnet in Zhuhai gegen die Slowakei. Das gab die ITF heute bekannt. Gespielt wird außerdem in Bologna, Manchester und Valencia.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2024, 17:10 Uhr

© Getty Images Auf Jan-Lennard Struff darf Deutschland wohl auch in Zhuhai bauen

Wie hat es einer der findigen Tennisgeister bei Twitter so schön formuliert: Chile gegen die Slowakei am Sonntag, 15. September 2024, in Zhuhai - das wird ein Fest. Was natürlich ironisch zu verstehen war. Allerdings: Aus deutscher Sicht könnte diese Partie durchaus Relevanz haben. Denn auch das Team von Michael Kohlmann wurde ja nach China gelost, genauso wie die Auswahl der USA.

Der ewig junge Schlager zwischen Chile und der Slowakei schließt die sportlichen Kampfhandlungen in Zhuhai übrigens ab. Deutschland trifft am 10. September auf die Slowakei, zwei Tage später auf Chile und wieder zwei Tage später auf die US-Abordnung. Insgesamt sollte da der zweite Gruppenplatz herausschauen. Denn nur die ersten beiden jeder der vier Gruppen spielen im November in Málaga den Titel im Davis Cp 2024 aus.

Zverev beim Laver Cup dabei

Wer für Deutschland an den Start gehen wird, ist offen. Mit Alexander Zverev ist nicht unbedingt zu rechnen. Denn der hat ja wenige Tage danach eine Verpflichtung beim Laver Cup in Berlin.

Heimvorteil genießen in Absenz der Chinesen die Italiener in Bologna, die Briten in Manchester und die Spanier in Valencia. Spekulationen über die jeweiligen Mannschaftsaufstellungen sind auch hier verfrüht. Die Chancen aber, dass Jannik Sinner in Bologna aufschlägt, sind deutlich größer als jene, wenn die Italiener auf einen anderen Kontinent gelost worden wären.