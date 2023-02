Davis Cup: 2:1 - Mies und Pütz schlagen Wawrinka und Stricker

Andreas Mies und Tim Pütz haben in der Davis-Cup-Begegnung gegen die Schweiz in Trier auf 2:1 für Deutschland gestellt. Mies/Pütz gewannen gegen Dominic Stricker und Stan Wawrinka mit 6:7 (3), 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

04.02.2023

© Getty Images Tim Pütz beim Aufschlag

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Was am Freitag schon vermutet wurde, manifestierte sich ein paar Minuten vor Beginn des Doppels bei den Davis-Cup-Begegnung zwischen Deutschland und der Schweiz in Trier: Dass nämlich Severin Lüthi noch eine Umstellung vornehmen würde. Und tatsächlich: Anstelle des Youngsters Leandro Riedi trat also Stan Wawrinka mit Dominic Stricker gegen Andreas Mies und Tim Pütz an. Was sich im ersten Satz schon mal bezahlt machte: Denn den holten sich Stricker und Wawrinka im Tiebreak mit 7:6 (3).

Gleich zu Beginn des zweiten Aktes aber gelang den Gastgebern das erste Break im Match überhaupt, das Mies und Pütz bis zum 6:3 sicher verteidgten.

Zverev kann die Partie entscheiden

Im entscheidenden Satz war es dann ausgerechnet Wawrinka, der patzte. Im siebten Spiel musste der dreimalige Major-Champion seinen Aufschlag abgegen. Mies gab den Vorteil umgehend zurück - aber dann begannen bei Dominic Stricker die Nerven zu flattern. Der Linkshänder fabrizierte bei eigenem Service vier Fehler in Folge, gab seinen Aufschlag zum 4:5 ab. Das reichte den beiden deutschen Doppel-Spezialisten, um wenige Augenblicke später auf 2:1 für Deutschland zu stellen.

Nun kann Alexander Zverev gegen Marc-Andrea Huesler den Sack bereits zumachen und Deutschland in die Zwischenrunde schicken, die Mitte September ausgetragen wird.