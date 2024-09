Davis Cup: Alcaraz sichert Spanien Einzug nach Malaga

Nach der Vorlage von Robert Bautista Agut fixierte Carlos Alcaraz mit einem Zweisatz-Erfolg gegen Ugo Humbert den vorzeitigen Erfolg gegen Frankreich und somit den sicheren Einzug zum Finalturnier nach Malaga im November.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.09.2024, 21:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz machte für das spanische Team souverän den Deckel für die Finalteilnahme in Malaga drauf.

Wie gemalt schien die Bühne für den spanischen Spitzenspieler Carlos Alcaraz im Pabellon Fuente de San Luis in Valencia. In der ersten Einzel-Partie des Tages zeigte Routinier Robert Bautista Agut gegen den französischen Youngster Arthur Fils seine altbekannten Steherqualitäten und sorgte mit einem 2:6, 7:5, 6:3-Erfolg nach knapp drei Stunden für einen 1:0-Vorsprung.

Mit diesem ging der vierfache Grand-Slam-Champion in seine Begegnung gegen Ugo Humbert und ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass er seinem Team vor dem finalen Doppel das Ticket für das Finalturnier in Malaga lösen möchte. In 80 Minuten fertigte der 21-jährige Weltranglisten-3. seinen 26-jährigen Gegner mit 6:2, 6:2 ab.

Somit treffen die beiden für Malaga qualifizierten Teams Australien und Spanien im direkten Duell um den Gruppensieg aufeinander, während es für Frankreich und Tschechien in ihrer Auseinandersetzung nur noch um Punkte für die Nationenwertung geht.

Hier geht es zu den Ergebnissen der Gruppenphase der Davis-Cup Finals 2024