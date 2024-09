Davis Cup: Alcaraz und Granollers-Pujol drehen Doppel zum Gruppensieg

Bereits nach den Einzelsiegen von Roberto Bautista Agut und Carlos Alcaraz stand Spanien als Gewinner über die tschechische Mannschaft fest.Der Drei-Satz-Triumph im Doppel brachte den entscheidenen Punkt zur Gruppenführung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 00:02 Uhr

© Getty Images

Der 21-jährige Alcaraz wurde im Doppel direkt erneut eingesetzt und tat sich mit Marcel Granollers-Pujol zusammen, für den es das 20. Match beim Davis Cup war. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten auf der spanischen Seite und einer souveränen Leistung der Gegner konnten Jakub Menski und Adam Pavlasek den ersten Satz im Tiebreak mit 7:2 für sich entscheiden. In Runde zwei pendelte sich das spanische Doppelteam ein, breakte früh und sicherte sich mit 6:2 den zweiten Satz. Der endscheidende Satz endete erneut in einem Tiebreak, den die Spanier diesmal mit 7:2 gewinnen konnten. Damit steht das spanische Team unter der Leitung von Juan Carlos Ferrero und Kapitän David Ferrer an der Spitze der Gruppe B, die von Alcaraz im Vorfeld als „schwerste Gruppe“ betitelt wurde. Tschechen muss morgen erneut aufschlagen, diesmal gegen Australien. Spanien ist am Freitag gegen Frankreich dran.