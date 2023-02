Davis Cup: Alexander Zverev im zweiten Match gegen Stan Wawrinka

Alexander Zverev wird beim Davis-Cup-Treffen von Deutschland mit der Schweiz gegen Stan Wawrinka die zweite Begegnung am Freitag ab 17 Uhr bestreiten. Das ergab die Auslosung in der Arena Trier. Der Tennis Channel überträgt die Partie im Stream live.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 13:40 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev bei seinem bislang letzten Einsatz im Davis Cup Anfang 2022 in Brasilien

Von Jens Huiber aus Trier

Nicht alles ist schlecht am professionellen Fußball, aber halt vieles größer, fast zu groß. Wer etwa an die pompösen Auslosungszeremonien vor jeder einzelnen Champions-League-Runde denkt, dem sei gesagt: Hier könnte der Fußball vom Tennis lernen. Ganz speziell vom Procedere, das sich am Donnerstag um die Mittagszeit in der Arena Trier zugetragen hat. Zwei Lostöpfe, die wichtigsten Protagonisten, und zackzackzack.

© privat/tennisnet Die Szenerie in Trier am Donnerstag

Gut: Das Überraschungspotenzial war relativ klein, so spielen die beiden bestklassierten Spieler (Alexander Zverev und Marc-Andrea Huesler) am ersten Tag gegen die jeweilige Nummer zwei (Oscar Otte und Stan Wawrinka). Lediglich die Reihenfolge der Matches wurde bestimmt. Und die ergab, dass Otte gegen Huesler ab 17 Uhr eröffnen wird, Zverev folgte gegen Wawrinka.

Zverev gegen Wawrinka bislang immer siegreich

Im direkten Vergleich mit dem dreimaligen Grand-Slam-Champion aus der Schweiz führt Zverev mit 4:0, das letzte Treffen gab es 2020 in Paris-Bercy. Otte und Huesler haben noch nie gegeneinander gespielt.

Ein klein wenig Spannung kam höchstens bei der Besetzung der eidgenössischen Doppels auf, Severin Lüthi hat ja fünf Einzel-Artisten mit nach Trier gebracht. Die vorläufige Wahl ist auf Dominic Stricker und Leandro Riedi gefallen, man wird sehen, ob dies am Samstag auch noch Bestand hat. Deutschland wird erwartungsgemäß mit Andreas Mies und Tim Pütz antreten.

Der Rahmen steht für dieses Nachbarschaftstreffen, Kurzentschlossene sollten schnell handeln: Denn wer sich das Duell des Einzel-Olympiasiegers von 2021 mit dem Goldmedaillengewinner im Doppel von 2008 live ansehen möchte, für den stehen nur noch ein paar Restkarten bereit. Immerhin das eine Parallele zum Fußball.