Davis Cup: Alexander Zverev muss für Match gegen Ungarn absagen

Die deutsche Mannschaft muss im Davis Cup-Spiel gegen Ungarn kurzfristig auf Alexander Zverev verzichten. Der 26-Jährige laboriert noch immer an einem Infekt, der ihn bereits in seinem Halbfinalspiel bei den Australian Open gegen Daniil Medvedev geschwächt hatte.

von PM

zuletzt bearbeitet: 31.01.2024, 14:51 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev wird dem deutschen Team in Tatabanya fehlen

„Wir haben bis zuletzt gehofft, dass Alexander nach seinen starken Auftritten in Australien uns auch gegen Ungarn unterstützen kann. Leider hat die Zeit für ihn nicht gereicht, um rechtzeitig fit zu werden. Jetzt müssen wir als Team zusammenstehen, um den Ausfall zu kompensieren. Auch wenn die Ungarn über ein sehr starkes Team verfügen, bin ich davon überzeugt, dass wir mit unserer Geschlossenheit auch ohne ihn hier bestehen können“, so der Davis Cup-Teamchef Michael Kohlmann.



Für Zverev rückt erneut Maximilian Marterer nach. Der 28-Jährige war bereits gegen Bosnien-Herzegowina im September 2023 eingesprungen, als Zverev aufgrund einer Muskelverletzung passen musste und hatte dort seinen ersten Sieg für Deutschland geholt. Der Nürnberger, der aktuell auf Platz 92 der ATP-Weltrangliste steht, wird damit die Mannschaft um Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Tim Pütz und Kevin Krawietz gegen Ungarn verstärken.



„Maximilian war nach seiner gestrigen Auftaktniederlage beim ATP-Turnier in Montpellier sofort bereit einzuspringen. Er hat bereits gegen Bosnien-Herzegownia unter Beweis gestellt, dass wir uns auf ihn verlassen können und er für Deutschland punkten kann“, so Kohlmann.