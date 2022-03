Davis Cup - Alexander Zverev wettert gegen brasilianische Fans: "Grenze überschritten"

Alexander Zverev hat Deutschland im Davis Cup zum 3:1-Erfolg gegen Brasilien angeführt. Über die Fans in Rio de Janeiro zeigte sich der Weltranglistendritte jedoch im Anschluss höchst verärgert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.03.2022, 08:22 Uhr

Alexander Zverev hat Deutschland im Davis Cup gegen Brasilien zum Sieg geführt

Dass es als Auswärtsteam im Davis Cup in Brasilien nicht immer einfach ist, ist kein Geheimnis. Die Arena im Olympia Park von Rio de Janeiro entwickelte sich am Samstag während des Davis-Cup-Duells zwischen Deutschland und Brasilien zum absoluten Hexenkessel, in dem die Emotionen auf den Rängen immer wieder überkochten. Sehr zum Leidwesen von Zverev & Co, die sich das gesamte Match über wüsten Schimpftiraden ausgesetzt sahen.

Dass er den Platz nach seinem Erfolg verlassen hatte, ohne den Erfolg mit Teamchef Kohlmann und seinen Mannschaftskollegen zu feiern, hatte laut Zverev guten Grund: "Wir wurden hier die ganze Zeit ausgebuht, irgendwann war es genug", so der Deutsche. "Die Zuschauer haben eine Grenze überschritten."

Zverev permanent beschimpft

Insbesondere die Tonart, die einige der Zuschauer auf den Rängen anschlugen, schien Zverev sehr zu verärgern: "Du kannst mich hassen, mich nicht mögen. Aber wenn es gegen deine Familie geht oder gegen einen, den du liebst, dann wird eine Linie überschritten“, sagte der Deutsche. "Und die wurde heute quasi in jedem einzelnen Spiel hier überschritten.“

Unter anderem wurde Zverev aus den Rängen erneut an die Geschehnisse von Acapulco erinnert, wo der gebürtige Hamburger nach einem unerklärlichen Ausraster im Doppel auch für den Einzelbewerb disqualifiziert wurde. Der Weltranglistendritte hatte dort mit seinem Schläger mehrfach auf den Schiedsrichterstuhl eingeschlagen und den Referee dabei nur knapp verfehlt. In Rio de Janeiro wurde Zverev daraufhin mit "Hier ist Acapulco" begrüßt.

Zumindest sportlich fiel die Bilanz beim Deutschen dann aber doch durchaus positiv aus: "Ich bin mit beiden meiner Matches hier sehr zufrieden und dass ich zwei Punkte für das Team holen konnte", sagte der Deutsche. Auch Teamchef Kohlmann zeigte sich höchst zufrieden ob der Teilnahme der Nummer eins des Landes: "Alexander hat sich stark präsentiert hier und in beiden Einzeln gezeigt, wie wichtig er für unser Team ist."