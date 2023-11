Davis Cup: Alle Augen auf Djokovic gegen Sinner

Am heutigen Samstag treffen in Malaga Serbien und Italien im Davis-Cup-Halbfinale aufeinander. Im Mittelpunkt steht das von alle erwartete Match zwischen Novak Djokovic und Jannik Sinner.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.11.2023, 19:22 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic siegte im Finale der ATP Finals gegen Jannik Sinner.

Das Duell Djokovic gegen Sinner beherrschte in der vergangenen Woche bei den ATP Finals die Schlagzeilen. Gleich in zwei Begegnungen standen sich beide Spieler gegenüber. In der Gruppenphase sicherte sich der Südtiroler den ersten Sieg gegen den Branchenprimus und wurde dabei in Turin vom italienischen Publikum frenetisch unterstützt.

Im Finale gelang Djokovic dann die direkte Revanche in zwei dominanten Sätzen. Der Serbe hielt die Trophäe in die Höhe und die allgemein ungeschriebenen Tourgesetze schienen wieder zurechtgerückt zu sein. Nun folgt nicht mal eine Woche später der erneute Showdown. Ein Duell, dass dem Wettbewerb Davis Cup sicherlich gut tut und zeigt, dass dieses Format nur mit den Stars der Tour und deren direkten Duelle für große Aufmerksamkeit sorgen kann.

Djokovic und Sinner mit erstem Davis-Cup-Duell

Im Davis Cup trafen beide Spieler noch nicht aufeinander. Die Bilanz der ATP Tour von vier Siegen für Djokovic und einem Erfolg von Jannik Sinner im direkten Vergleich ist also die Grundlage für das Duell der formtechnisch beiden besten Spieler dieser Wochen.

Für den Weltranglistenersten ist es zusätzlich die erste Begegnung gegen das italienische Team, der bisher einen Davis-Cup-Triumph in seiner Vita stehen hat. 2010 gewann das serbische Team in der heimischen Hauptstadt Belgrad gegen Frankreich die Trophäe.