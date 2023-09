Davis Cup: Altmaier legt mit Sieg gegen Fatic vor

In seinem zweiten Davis Cup-Einzel besiegt Daniel Altmaier seinen Gegner Nerman Fatic von Gastgeber Bosnien und Herzegowina in zwei Sätzen und bringt Deutschland mit 1:0 in Führung.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.09.2023, 14:27 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier bringt das deutsche Davis Cup in Führung.

Die Vorzeichen vor der Begegnung standen gut für Daniel Altmaier. Der 24-jährige ist als Weltranglisten-49. deutlich vor Nerman Fatic platziert, der an Position 218 geführt ist. Auch die bislang einzige Begegnung ging an den Kempener, die jedoch 8 Jahre zurückliegt und auf Future-Ebene stattfand.

Fatic überraschte von Beginn an mit vielen Netzattacken, auch direkt nach eigenem Aufschlag, während Altmaier noch seinen Rhythmus suchte. Im fünften Spiel ließ Altmaier eine Break-Chance aus, erarbeitete sich aber beim Stand von 5:5 zwei weitere laufende Möglichkeiten, seinem Gegner das Service abzunehmen. Nachdem er diese ebenfalls nicht nutzen konnte, ging es in der Folge in den Tie-Break. Dort musste Altmaier das erste Mini-Break zum 3:4 hinnehmen, schaffte im Entscheider dennoch mit 7:5 die Wende.

Im zweiten Satz blieb Altmaier von Beginn an am Drücker und baute nach einem Break im vierten Spiel die Führung auf 4:1 aus. Die Kräfte bei Fatic ließen nun immer mehr nach. Nach knapp zwei Stunden siegte Altmaier mit 7:6 (5), 6:2.

Mit diesem Erfolg bringt Altmaier die deutsche Mannschaft mit 1:0 in Front und schaffte damit eine gute Ausgangssituation für den Karlsruher Yannick Hanfmann, der im zweiten Einzel auf Damir Dzumhur trifft.

