Davis Cup: Auger-Aliassime doch dabei, US-Kapitän Fish wegen Corona out

In die Aufstellungen für die Davis-Cup-Zwischenrunde vom 13. bis zum 18. September ist Bewegung gekommen. Freuen dürfen sich dabei die kanadischen Tennisfans.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2022, 07:38 Uhr

© Getty Images Mardy Fish wird dem US-Team, wie auch Reilly Opelka, in Glasgow fehlen

War da was? Ach, ja. Die Pandemie ist noch nicht überstanden, ein positiver Corona-Fall längst noch keine Randerscheinung.Und so wird US-Kapitän Mardy Fish die Matches seiner Truppe, die in Glasgow auf Großbritannien, die Niederlande und Ksaschstan trifft, nur aus der Ferne begleiten. An Fish´ Stelle wird nun Doppel-Legende Bob Bryan den amerikanischen Teamchef geben.

Kanada dagegen kann einen Zugang vermelden: Spät, aber doch, hat sich nun Félix Auger-Aliassime dazu durchringen können, für sein Land in die Bütt zu gehen. Denis Shapovalov wird indes nicht spielen. Kanada trifft in Valencia auf Spanien (wo Albert Ramos-Vinolas den verletzten Alejandro Davidovich-Fokina ersetzt), Serbien ohne Novak Djokovic und Südkorea.

Deutschland trifft in Hamburg vom 13. bis zum 18. September auf Belgien, Frankreich und Australien, das ohne Nick Kyrgios in die Hansestadt kommen wird. Im deutschen Team wird Alexander Zverev erstmals nach seinem Sturz im Halbfinale von Roland Garros aufschlagen.