Davis Cup: Auger-Aliassime gleicht aus - Doppel muss entscheiden

Félix Auger-Aliassime hat beim Davis-Cup-Halbfinale in Málaga gegen Italien für Kanada den Ausgleich besorgt. "FAA" besiegte Lorenzo Musetti mit 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.11.2022, 18:33 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime am Samstag in Málaga

Das Muster gegen Deutschland scheint für die Kanadier auch gegen Italien zur Anwenundg zu kommen: Nach einer knappen Auftaktniederlage von Denis Shapovalov muss wieder Félix Auger Aliassime in die Bütt gehen und für das 1:1 sorgen. Und wie schon am Donnerstag gegen Oscar Otte lieferte Auger-Aliassime auch gegen Lorenzo Musetti, gewann mit 6:3 und 6:4.

Damit muss wieder das Doppel entscheiden. Was auch für Italien nicht neu ist: Schließlich konnten Fabio Fognini und Simone Bolelli in der Partie gegen die USA gegen Jack Sock und Tommy Paul den entscheidenden Punkt holen. Für Kanada werden wohl wieder Vasek Pospisil und Denis Shapovalov spielen - allerdings wurde letzterer bei seiner Niederlage gegen Lorenzo Sonego am Rücken behandelt.

Zurücklehnen können sich die Australier. Denn die haben schon gestern mit einem 2:1 gegen die favorisierten Kroaten das Endspiel in Málaga erreicht.