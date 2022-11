Davis Cup Auslosung 2023: Deutschland spielt gegen die Schweiz

Am heutigen Sonntag wurden im spanischen Málaga die Erstrunden-Partien für die Weltgruppe im Davis Cup 2023 gezogen, die am 03. und 04. Februar ausgetragen wird. Deutschland hat ein Heimspiel gegen die Schweiz zugelost bekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.11.2022, 12:13 Uhr

© Getty Images Das deutsche Davis-Cup-Team im September in Hamburg

David Ferrer war so frei, ein bisschen aus seiner Davis-Cup-Vergangenheit zu erzählen und auch die aktuelle Woche in Málaga zu loben. Ferrer hat den traditionsreichsten Team-Wettbewerb im Tennissport mit Spanien drei Mal gewonnen. Mark Woodforde, ebenfalls bei der Auslosung für die Weltgruppe 2023 anwesend, hat immerhin einen Davis-Cup-Triumph in seiner Vita stehen.

Ein paar Dinge standen schon vor der Auslosung fest: Die beiden Finalisten 2022, Australien und Kanada, sind für die Zwischenrunde im kommenden September in jedem Fall qualifiziert. Darüber hinaus haben Spanien und Italien eine Wildcard für diese Runde erhalten, müssen also auch nicht in die erste Qualifikationsphase.

Deutschland ist an Position vier in die Auslosung gegangen. Und hat mit der Schweiz einen Gegner gezogen, der in jedem Fall schlagbar sein sollte. Denn es ist davon auszugehen, dass die Schweizer mit einer überwiegend jungen Mannschaft nach Deutschland kommen. Die aktuelle Nummer eins, Marc-Andrea Huesler, ist zwar schon 26 Jahre alt und aktuell die Nummer 58 der Welt, danach könnte Severin Lüthi aber auf die beiden 20-jährigen Dominic Stricker (ATP-Nummer 119) und Leandro Riedi (ATP-Nummer 197) setzen.

Hier die Erstrunden-Partien der Weltgruppe für den 03. und 04. Februar 2023: