Davis Cup: Australien besiegt Frankreich, Niederlande schlagen USA

Während Australien im Davis Cup die Chance auf den Aufstieg in die Endrunde wahrte, fuhren die Niederlande ihren zweiten Sieg ein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.09.2023, 23:14 Uhr

Alex de Minaur besiegte Adrian Mannarino

Kanada hat am Donnerstag in Gruppe A einen großen Schritt in Richtung Davis-Cup-Endrunde gemacht. Die Nordamerikaner feierten nach dem 3:0-Erfolg gegen Italien einen weiteren 3:0-Sieg gegen Schweden. Vasek Pospisil besiegte Leo Borg in drei Sätzen, ehe Gabriel Diallo Elias Ymer keine Chance ließ. Im abschließenden Doppel blieben Alexis Galarneau/Pospisil gegen Filip Bergevi/Andre Goransson mit 7:6 (9) und 7:6 (3) siegreich.

In Gruppe B feierten die Australier in ihrem zweiten Duell den ersten Sieg. Die Auswahl von Lleyton Hewitt setzte sich gegen Frankreich, das am Dienstag gegen die Schweiz mit 3:0 gewonnen hatte, mit 2:1 durch. Adrian Mannarino brachte seine Farben mit einem Zweisatzsieg gegen Max Purcell in Führung, ehe Alex de Minaur durch ein 7:6 (2) und 6:3 gegen Ugo Humbert ausglich. Matthew Ebden/Purcell sorgten im Doppel gegen Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin mit einem 7:5 und 6:3 für den Sieg Australiens.

Tschechien so gut wie durch

Im spanischen Valencia gewann Tschechien mit 3:0 gegen Südkorea. Tomas Machac und Jiri Lehecka entschieden ihre Einzel für sich, danach siegten Jakub Mensik/Adam Pavlasek im Doppel. Die Tschechen sind in Gruppe C nach sechs Matches somit weiterhin ohne Niederlage, Südkorea ist nach der zweiten Pleite im zweiten Duell ausgeschieden.

Einen überraschenden Erfolg fuhren die Niederlande in Gruppe D ein. Das Team von Paul Haarhuis besiegte die USA im Duell zweier Auftaktsieger mit 2:1. Zunächst schlug Botic van de Zandschulp den Australian-Open-Halbfinalisten Tommy Paul mit 7:6 (2) und 6:2, im zweiten Einzel behauptete sich Tallon Griekspoor gegen Frances Tiafoe mit 6:3, 6:7 (7) und 7:6 (2). Im Doppel holten Austin Krajicek/Rajeev Ram gegen Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop mit einem 6:7 (5), 7:6 (3) und 6:3-Erfolg den Ehrenpunkt für die USA.

Die Davis-Cup-Gruppenphase im Überblick