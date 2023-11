Davis Cup: Australien dreht Begegnung gegen Tschechien

Australien steht nach dem Viertelfinal-Erfolg gegen Tschechien als zweiter Halbfinalist der Davis Cup Finals 2023 in Malaga fest.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.11.2023, 23:17 Uhr

© Getty Images Dominic Purcell und Matthew Ebden machten den Halbfinaleinzug für Australien perfekt.

Nach den beiden ausgetragenen Einzeln stand es ausgeglichen in der zweiten Viertelfinalpartie der diesjährigen Davis Cup Finals. Erst im Doppel konnte das australische Team die stark auftretende tschechische Mannschaft bezwingen.

Die erste Begegnung gewann Tomas Machac mit 6:4, 7:5 gegen Jordan Thompson. Der 78. Im ATP-Ranking benötigte 1:53 Stunde gegen den 56. der Weltrangliste und bescherte seinem Teamkollegen Jiri Lehecka damit für das zweite Einzel eine komfortable Ausgangssituation.

Lehecka einen Satz vom Halbfinale entfernt

Lehecka, selbst auf Platz 31 in der Weltrangliste geführt, hatte dann mit Alex de Minaur, dem zwölften des Ranking, eine anspruchsvolle Herausforderung zu bewältigen. Nach dem ersten Satz sah alles nach einer zügigen Entscheidung aus. Doch de Minaur gelang der Krafktakt und drehte die Partie nach 2:32 Minuten zum Sieg zum 4:6, 7:6(2), 7:5 zum Ausgleich.

Im Doppel gelang der Paarung Ebden/Purcell dann gegen das Duo Lehecka/Pavlasek mit 6:4, 7:5 nach 73 Minuten ein enger, aber ungefährdeter Matchsieg, der das Weiterkommen sicherte.

Tschechien trifft im Halbfinale am Freitag (16.00 Uhr/ServusTV On) auf das finnische Team, dass am Dienstag überraschend gegen Kanada die Runde der letzten Vier erreichte, was den größten Erfolg des finnischen Tennisverbandes markiert.