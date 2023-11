Davis Cup: Australien rauscht ins Finale

Im ersten Halbfinale der Davis Cups Finals in Malaga haben Finnland und Australien den ersten Endspielteilnehmer ausgespielt. Das Überraschungsteam aus Skandinavien war dabei am Ende chancenlos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.11.2023, 20:04 Uhr

© Getty Images Das australische Team spielt am Sonntag um den Davis Cup.

Das erste Einzel bestritten Otto Virtanen und Alexei Popyrin, der dem australischen Team die Führung brachte. War der erste Satz mit einer Entscheidung durch den Tiebreak noch sehr eng, so konnte Popyrin gegen den 171. im ATP-Ranking seinen an diesem Tag spielerischen Vorteil besser nutzen und nach 1:27 Stunde mit 7:6(5), 6:2 den ersten Matchpunkt sichern.

De Minaur macht Finaleinzug perfekt

Anschließend trafen Emil Ruusovouri und Alex de Minaur im zweiten Einzel aufeinander. Die finnische Nummer eins startete direkt mit einem Break, doch de Minaur fand anschließend zu seinem Spiel und dominierte die Begegnung. 6:4, 6:3 stand als Endergebnis nach 1:33 Stunde auf dem Scoreboard. Damit steht bereits vor dem Doppel der Einzug Australiens in das Endspiel um den Davis Cup fest.

Das australische Team kann am Sonntag nach 2003 den ersten Davis-Cup-Titel einfahren. Gegner ist dann der Sieger der Begegnung zwischen Italien und Serbien am Samstag. Im letzten Jahr unterlag die Mannschaft von Teamkapitän Lleyton Hewitt im Endspiel Kanada. Insgesamt gewann Australien bisher in der Open Era sechs Mal die begehrte Mannschafts-Trophäe.