Davis Cup: Berrettini und Bautista Agut wehren Angriff der Youngster ab

Matteo Berrettini und Roberto Bautista Agut haben ihre Nationen bei den jeweiligen Matches der Davis-Cup-Zwischenrunde in Bologna und Valencia gegen aufstrebende Jungstars in Führung gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 18:16 Uhr

Joao Fonseca ist einer der aufsteigenden Sterne am Firnament des Tennissports. Der junge Brasilianer hat im vergangenen Jahr das Juniorenturnier bei den US Open gewonnen, mittlerweile auch auf der ATP-Tour schon seine Spuren hinterlassen. Und in der Davis-Cup-Begegnung gegen Matteo Berrettini in Bologna hat Fonseca sein großes Potenzial erneut angedeutet. Am Ende war es aber der Lokalmatador, der im Tiebreak des zweiten Satzes einen 0:4-Rückstand aufholen und schließlich mit 6:1 und 7:6 (5) gewinnen konnte.

In der zweiten Partie des Tages kann Matteo Arnaldi gegen Thiago Monteiro bereits den ersten Sieg der Italiener in der Gruppenphase sicherstellen.

Alcaraz für Spanien im Einsatz

Kam der Erfolg von Berrettini aufgrund des starken Sommers von Matteo nicht ganz unerwartet, so konnte Roberto Bautista Agut doch ein wenig überraschend gegen Jiri Lehecka mit 7:6 (1) und 6:4 gewinnen. Lehecka ist zwar erst vor kurzem nach einer längeren Verletzungspause zurückgekehrt. Hatte aber bei den US Open gezeigt, dass wieder mit ihm zu rechnen ist.

Nun kann also Carlos Alcaraz mit einer 1:0-Führung im Rücken in seine Partie gegen Tomas Machac gehen. Und das vor vollen Rängen in Valencia. Dort hatten die Australier gegen Frankreich am Dienstag knapp mit 2:1 gewonnen.