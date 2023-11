Davis-Cup-Bilanz: Malaga macht Lust auf mehr

Auch notorische Kritiker des Davis Cups in seiner neuen Form müssen sich wohl eingestehen: Das Finale in Malaga hat Spaß gemacht. Und womöglich kann dem Davis Cup wieder neues Leben eingehaucht werden. Aber wie? Ein Vorschlag.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 26.11.2023, 21:42 Uhr

Es fällt etwas schwer, gegen die scheinbar verordnete Meinung zu schreiben, aber nach dem Davis-Cup-Finale in Malaga muss man sich eingestehen: Die Finalspiele in Spanien waren ein Erfolg. In der gut gefüllten Halle herrschte eine hervorragende Stimmung, die Spieler zeigten sich hochmotiviert und auch für sportliches Drama war gesorgt. Erinnern wir uns nur an das Match von Jannik Sinner gegen Novak Djokovic.

Ein Mix aus alt und neu?

Die Spieler, die in Malaga vor Ort waren, wollten den Wettbewerb auch unbedingt gewinnen, die absolute Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Teamwettbewerb in einer eigentlichen Einzelsportart.

Doch natürlich täuschen die Tage von Malaga nicht von den Problemen des Wettbewerbs hinweg. Die sport-politischen Machtspieler zwischen den Verbänden und Organisationen mal ganz außen vor. Zu präsent sind noch die Bilder von den leeren Rängen aus den Runden zuvor. Aber dennoch muss man nach Malaga sagen: Womöglich hat der Wettbewerb doch eine Zukunft. Dafür benötigt es aber zweifelsfrei einige Anpassungen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man bis zu den Finalspielen wieder mit Heimrecht agiert und erst zum Schluss den Wettbewerb an einem Ort zu Ende spielt? Ein bisschen als Mix aus altem und neuen Davis Cup. Nur eine Idee…

Wahrscheinlich gibt es dagegen auch wieder einige gute Argumente, aber wenn alle Beteiligten offen über die Lehren aus diesem Jahr Davis Cup diskutieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen, könnte der Davis Cup sich doch wieder etablieren.

Und wer hätte das noch vor wenigen Monaten, Wochen, ja Tagen gedacht?