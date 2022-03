Davis Cup Brasilien gegen Deutschland live: Thiago Monteiro vs. Alexander Zverev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev bekommt es bei seinem zweiten Auftritt gegen Brasilien mit Thiago Monteiro zu tun. Das Match könnt ihr ab ca. 19:30 Uhr bei uns im Liveticker verfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2022, 14:12 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft in seinem zweiten Einzel auf Thiago Monteiro

In seiner ersten Partie gegen Thiago Seyboth Wild ließ Alexander Zverev nichts anbrennen, mit Thiago Monteiro wartet im Duell der beiden "Einser" nun aber eine größere Herausforderung. Denn auch der 27-Jährige gewann am Freitag sein Einzel und setzte sich gegen Jan-Lennard Struff in drei Sätzen durch.

Brasilien gegen Deutschland - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Brasilien und Deutschland gibt es live auf Sport Deutschland TV sowie im Liveticker bei uns!