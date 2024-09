Davis Cup: Brasilien mit Sieg gegen Belgien noch im Rennen

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt besiegte Brasilien in der Gruppenphase der Davis-Cup-Finals 2024 in Bologna Belgien mit 2:1 und hat somit wie Belgien und die Niederlande noch eine Restchance auf den Einzug ins Finalturnier nach Malaga.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.09.2024, 22:53 Uhr

© Getty Images In einem fast dreistündigen Krimi besiegelte Thiago Monteiro den brasilianischen Gesamterfolg gegen Belgien.

Wahren Kampfgeist zeigten die Brasilianer in ihrer letzten Gruppen-Partie, um noch den letzten Strohhalm auf ein Weiterkommen zu ergreifen. Den Auftakt machte dabei der Youngster Joao Fonseca, der sich nach knapp zwei Stunden mit 6:3, 6:7 (2), 6:3 gegen den Belgier Raphael Collignon behaupten konnte. Noch dramatischer ging es in der Partie zwischen Thiago Monteiro und dem bislang ungeschlagenen Zizou Bergs zu. Nach 2:44 Stunden siegte der 30-jährige Monteiro mit 4:6, 7:6 (5), 7:5 und fixierte somit den Gesamterfolg für die brasilianische Mannschaft.

Zumindest kann man dem aktuellen Modus der Davis-Cup-Finals die größere Bedeutung des Doppels nicht absprechen, denn auch in dieser Begegnung war der Ausgang diesbezüglich richtungsweisend für die Chance auf das Weiterkommen. In einer durchwegs spannenden Partie behielt das belgische Duo Sander Gille und Joran Vliegen gegen die brasilianische Paarung Rafael Matos/Felipe Meligeni Alves mit 6:3, 3:6, 6:4 die Oberhand.

Titelverteidiger Italien damit fix im Finalturnier

Durch den Sieg der Brasilianer konnten die Titelverteidiger aus Italien in der Zuschauerrolle die erneute Teilnahme am Finalturnier in Malaga bejubeln. Somit beeinflussen die Tifosi in ihrer letzten Begegnung gegen die Niederlande lediglich, wer von den drei anderen Mannschaften der Gruppe A ebenfalls den Einzug ins Viertelfinale schaffen wird.

