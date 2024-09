Davis Cup: Italien bezwingt Brasilien mit 2:1

Die italienische Mannschaft stand Dank der Einzel-Matchgewinne von Matteo Berrettini und Matteo Arnaldi bereits frühzeitig als Sieger gegen Brasilien fest. Der Doppelpunkt ging nach einem langen Drei-Satz-Kampf an das brasilianische Team.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 00:36 Uhr

© Getty Images Matteo Arnaldi und Flavio Cobolli nach Einzelsieg

Für die Italiener machte bereits Kitzbühel-Champion Matteo Berrettini den Anfang. Der ehemalige Weltranglistensechste traf auf den jungen Brasilianer Joao Fonseca. Berrettini gewann den ersten Satz mit 6:1, holte im zweiten Satz einen 0:4-Rückstand auf und beendete das Match mit einem 7:6 (5) im zweiten Satz, vor dem heimischen Publikum in Bologna. Im zweiten Spiel, mit einem Sieg seines Teams im Gepäck, traf Matteo Arnaldi auf den Brasilianer Thiago Monteiro. Es war die erste Begegnung der beiden Spieler, die kaum hätte knapper ausfallen können. Der italienische Lokalmatador gewann den ersten Satz mit 7:5, gab den Zweiten mit 6:7 (4) an Monteiro ab. Im dritten Satz ließ keiner der beiden Spieler ein Break zu und so ging das spektakuläre Match in den entscheidenden Tiebreak, den Arnaldi mit 7:5 für sich entschied.

Nach dem erlösenden Sieg für Italien wurde der 23-jährige großem Applaus seines Teams und der Fans gefeiert. Im Doppel gingen das Duo Simone Bolelli/Andrea Vavassori für Italien- und Rafael Matos/ Marcelo Melo für Brasilien an den Start. Und auch dort hätte es kaum knapper sein können. In knapp drei Stunden und einem Satzrückstand drehte das brasilianische Doppel das Match und bezwang die Italiener mit 6:7 (3), 7:6 (6) und 7:5. Brasilien geht am Donnerstag erneut an den Start, diesmal wartet das Team aus der Niederlande, welches am Dienstag eine 1:2-Niederlage gegen Belgien hinnehmen musste. Italien ist am Freitag gegen den momentan größten Konkurrenten Belgien dran.