Davis Cup: Carlos Alcaraz beim spanischen Team eingetroffen

Zwei Tage nach seinem Sieg bei den US Open in New York ist der neue Tennis-Weltranglistenerste Carlos Alcaraz bei der spanischen Davis-Cup-Mannschaft in Valencia eingetroffen. Der 19-Jährige soll schon beim Auftaktmatch der Gastgeber am Mittwoch gegen Serbien zum Einsatz kommen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.09.2022, 17:51 Uhr

"Ich bin sehr stolz, als Nummer eins nach Spanien zurückzukehren und freue mich auf unser Team und die ganz spezielle Atmosphäre", sagte Alcaraz nach seiner Ankunft. Spaniens Teamkapitän Sergi Bruguera hofft inständig darauf, "dass Carlos sich so schnell wie möglich erholt."

Klares Ziel der spanischen Mannschaft ist der Gruppensieg und die damit verbundene Qualifikation für das Finalturnier Ende November in Malaga. Weitere Zwischenrundengegner neben Serbien sind Südkorea und Kanada.