Davis Cup: Carlos Alcaraz und Novak Djokovic schon in Zwischenrunde dabei

Am Montag gaben die 16 an der Davis-Cup-Zwischenrunde teilnehmenden Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt. Mit Carlos Alcaraz und Novak Djokovic sind auch die beiden besten Spieler der Welt dabei.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.08.2023, 16:09 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Carlos Alcaraz werden sich bereits in der Gruppenphase gegenüberstehen

Seit zahlreichen Jahren sieht sich der Davis Cup massiver Kritik ausgesetzt. Umso größer wird die Erleichterung der Organisatoren sein, dass mit Carlos Alcaraz und Novak Djokovic die beiden besten Spieler der Welt ihre Zusage für den ältesten Teamwettbewerb im Tennissport gegeben haben.

Brisant: Alcaraz und Djokovic werden sich bereits in der Zwischenrunde (12. bis 17. September) gegenüberstehen. Diese findet in Bologna, Manchester, Valencia und Split statt, die zwei besten Teams jeder Gruppe sichern sich ihre Tickets für die Endrunde in Malaga (21. bis 26. November).

Gruppe A: Bologna

Italien: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli. Teamchef - Filippo Volandri

Kanada: Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau. Teamchef - Frank Dancevic

Schweden: Elias Ymer, Dragos Madaras, Leo Borg, Filip Bergevi, André Göransson. Teamchef - Johan Hedsburg

Chile: Nicolas Jarry, Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Tomas Barrios, Gonzalo Lama. Teamchef - Nicolas Massu

Gruppe B: Manchester

Großbritannien: Cameron Norrie, Daniel Evans, Andy Murray, Neal Skupski. Teamchef - Leon Smith

Australien: Alex de Minaur, Jordan Thompson, Max Purcell, Thanasi Kokkinakis, Matthew Ebden. Teamchef - Lleyton Hewitt

Frankreich: Adrian Mannarino, Ugo Humbert, Arthur Fils, Edouard Roger-Vasselin, Nicolas Mahut. Teamchef - Sebastien Grosjean

Schweiz: Stan Wawrinka, Marc-Andrea Huesler, Dominic Stricker, Leandro Riedi, Alexander Ritschard. Teamchef - Severin Lüthi

Gruppe C: Valencia

Spanien: Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Bautista Agut, Marcel Granollers. Teamchef - David Ferrer

Serbien: Novak Djokovic, Laslo Djere, Miomir Kecmanovic, Dusan Lajovic, Hamad Medjedovic. Teamchef - Viktor Troicki

Tschechien: Jiri Lehecka, Tomas Machac, Jakub Mensik, Adam Pavlasek. Teamchef - Jaroslav Navratil

Südkorea: Soonwoo Kwon, Seongchan Hong, Yun Seong Chung, Jisung Nam, Minkyu Song. Teamchef - Youngjun Kim

Gruppe D: Split

Kroatien: Borna Coric, Borna Gojo, Dino Prizmic, Ivan Dodig, Mate Pavic. Teamchef - Vedran Martic

Finnland: Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Patrick Kaukovalta, Harri Heliövaara, Patrik Niklas-Salminen. Teamchef - Jarkko Nieminen

Niederlande: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof, Matwe Middelkoop. Teamchef - Paul Haarhuis

USA: Frances Tiafoe, Tommy Paul, Mackenzie McDonald, Austin Krajicek, Rajeev Ram. Teamchef - Bob Bryan