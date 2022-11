Davis Cup: Cilic bringt Kroatien nach Wahnsinns-Match ins Halbfinale

Marin Cilic hat mit einem dramatischen Sieg gegen Pablo Carreno Busta den Halbfinal-Einzug der Kroaten bei der Davis-Cup-Finalrunde in Málaga sichergestellt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.11.2022, 22:05 Uhr

© Getty Images Marin Cilic am Mittwoch in Málaga

Was für ein Match. Was für ein Sieg für Marin Cilic! Der US-Open-Champion von 2014 lag im entscheidenden dritten Satz gegen Pablo Carreno Busta zwei Mal mit Break in Führung, der Spanier konnte ausgleichen. Und Carreno Busta startete besser in das Tiebreak von Durchgang drei. Aber Cilic hielt dagegen. Und gewann schließlich mit 5:7, 6:3 und 7:6 (5). In der ersten Begegnung des Tages hatte sich Borna Coric gegen Roberto Bautista Agut mit 6:4 und 7:6 (4) behauptet.

Das Doppel wurde nicht mehr ausgetragen. Allerdings wären auch da die Kroaten mit Nikola Mektic und Mate Pavic zu favorisieren gewesen.

In der Vorschlussrunde treffen die Kroaten damit am Freitag auf Australien, das schon am Dienstag gegen die Niederlande ebenfalls mit 2:0 erfolgreich geblieben war.

Am morgigen Donnerstag entscheidet sich in Málaga, wer das zweite Halbfinale austrägt: Deutschland trifft auf Kanada (live bei ServusTV), die USA bekommen es mit Italien zu tun.