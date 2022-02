Davis Cup: Corona! Michael Kohlmann muss um Brasilien-Reise zittern

Chef-Bundestrainer Michael Kohlmann ist kurz vor den Davis Cup-Qualifiers gegen Brasilien am 4. und 5. März trotz Booster-Impfung positiv auf Corona getestet worden. Der Davis Cup-Kapitän klagte seit letztem Freitag über Symptome. Ein positiver PCR-Test brachte am Montag Gewissheit.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 22.02.2022, 18:47 Uhr

© Getty Images Michael Kohlmann muss bis zum Wochenende fit werden

Die Erkrankung des 48-Jährigen hat bisher einen milden Verlauf. Einzig am Freitag hatte er Symptome, die am Samstag bereits abgeklungen waren. Sämtliche Schnelltest blieben bis Montagmittag negativ. Aufgrund eines positiven Testergebnisses seines Kindes am Montag in der Schule, machte Kohlmann am selben Vormittag prophylaktisch einen PCR-Test, der dann positiv ausfiel. Seitdem befindet sich der DTB-Bundestrainer in Quarantäne.

Seine Abreise nach Rio de Janeiro ist für Samstag geplant. Wenn zum Ende der Woche ein negatives Testergebnis vorliegt, wird Kohlmann die Reise antreten. Sollte Kohlmann weiter in Quarantäne bleiben müssen, wird Bundestrainer Philipp Petzschner einspringen und zusammen mit Dirk Dier das deutsche Davis Cup-Team vor Ort betreuen.

Deutschlands Farben werden in Rio de Janeiro von Jan-Lennard Struff, Oscar Otte, Daniel Atmeier, Kevin Krawietz und Tim Pütz vertreten. Spitzenmann Alexander Zverev verzichtet auf die Reise nach Brasilien.