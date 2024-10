Davis Cup: David Ferrer hofft auf den Einzelkämpfer Rafael Nadal

Rafael Nadal steht im spanischen Davis-Cup-Aufgebot für das Finalturnier in Málaga. Wie viel er zu einem Heimerfolg beitragen kann, weiß auch der Kapitän David Ferrer noch nicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.10.2024, 19:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Da waren sie noch Rivalen: David Ferrer und Rafael Nadal bei den ATP Finals 2017

Botic van de Zandschulp hat die spanischen Tennisfans in diesem Jahr schon einmal das Fürchten gelehrt. Der Niederländer zeigte bei den US Open in New York City die wohl beste Leistung seiner Karriere. Und nahm mit Carlos Alcaraz einen der großen Favoriten aus dem Wettbewerb. In drei schmucklosen Sätzen.

Nun könnte van de Zandschulp wieder eine Rolle in der spanischen Tennisgeschichte zufallen. Nämlich als einer der letzten Gegner von Rafael Nadal in dessen glorreicher Karriere. Spanien eröffnet das Final Eight im Davis Cup in Málaga nämlich gegen die Niederlande. Und Nadal wäre als Nummer zwei hinter Carlos Alcaraz dafür prädestiniert, es mit Botic van de Zandschulp aufzunehmen.

Ferrer würde sich für Nadal Spielpraxis wünschen

„Als die Auslosung publik wurde, habe ich ihm eine Nachricht geschickt und ihm gesagt, er soll sich darauf vorbereiten, gegen Botic van de Zandschulp zu spielen“, erklärte der spanische Kapitän David Ferrer nun in einem Video. „Seine Antwort war klar: Ich werde bereit sein.“

Da wird Ferrer seinen alten Freund und Rivalen gerne beim Wort nehmen. Auch wenn dieser seit seinem Ausscheiden bei Olympia gegen Novak Djokovic kein Einzelmatch bestritten hat. Das hat natürlich auch David Ferrer auf dem Zettel. „Rafa wird in diesem Monat die Six Kings spielen. Ich würde mir wünschen, dass er dann noch bei einem anderen Event antritt, bevor er ins Team kommt. Ich werde mit ihm in den kommenden Wochen darüber sprechen.“

Das wird auch die Turnierdirektoren in Basel, Wien und Paris-Bercy aufhorchen lassen. Wobei Herwig Straka, der Chef der Erste Bank Open, eine Teilnahme des 22-maligen Grand-Slam-Champions so gut wie ausgeschlossen hat.