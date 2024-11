Davis Cup: David Ferrer - „Rafael Nadal ist bereit zu spielen“

David Ferrer rechnet fix mit einem einsatzfähigen Rafael Nadal bei der Davis-Cup-Finalrunde in Málaga.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2024, 19:07 Uhr

© Getty Images 2011 haben Rafael Nadal und David Ferrer gemeinsam den Davis Cup gewonnen

Wenn es nach David Ferrer geht, dann kann sich Botic van de Zandschulp schon mal anschnallen. Denn der spanische Davis-Cup-Kapitän ist fest davon überzeugt, dass Rafael Nadal für das Viertelfinale gegen die Niederlande bereit sein wird. Als Einzelspieler.

„Ich habe viel Vertrauen in Rafa, weil ich meine ganze Karriere mit ihm verbracht habe und weiß, dass er mir gegenüber ehrlich ist, ob er in der Lage ist zu spielen“, erklärte Ferrer gegenüber der spanischen Marca. „Mein Eindruck, nachdem ich mit ihm geredet habe, ist, dass er einsatzbereit sein wird.“

Alcaraz und Granollers in Turin

„Ich habe mit Rafa am Mittwoch gesprochen“, so Ferrer weiter. Außerdem sei er permanent in Kontakt mit Nadals Coach Carlos Moya und Agenten Carlos Costa. „Ich bekomme tägliche Updates.“

„Ich werde in Málaga entscheiden, wenn ich sehe, wie er sich im Training macht. Aber das gilt auch für alle anderen Spieler. Wenn Nadal auf einem guten Level trainiert und fit ist, ist er natürlich eine Option.“ Leichte Sorgen bereitet David Ferrer lediglich der Umstand, dass Carlos Alcaraz und Doppel-Ass Marcel Granollers bei den ATP Finals in Turin im Einsatz sind. Und somit wahrscheinlich erst spät zum Team in Málaga stoßen.