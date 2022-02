Davis Cup: Debüt? - Carlos Alcaraz für Qualifiaktionsrunde nominiert

Nachdem es für Carlos Alcaraz coronabedingt nichts mit der Davis-Cup-Endrunde im vergangenen Jahr geworden ist, könnte der 18-Jährige im März sein Team-Debüt geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2022, 14:15 Uhr

© Getty Images Kommt es Anfang März in Marbella zum Davis-Cup-Debüt von Carlos Alcaraz?

Vom 4. bis 5. März stehen die Qualifiaktionsduelle für die Davis-Cup-Finals 2022 auf dem Programm - jedenfalls für die Teams, die in der vergangenen Gruppenphase des Mannschafts-Wettbewerbs ausgeschieden sind. Während Deutschland und Österreich jeweils Auswärtspartien in Brasilien - respektive Südkorea - bevorstehen, bereitet sich Spanien auf ein Heimspiel in Marbella, Málaga gegen Rumänien vor.

Der 18-jährige Senkrechtstarter Carlos Alcaraz könnte in der Provinz Andalusien zu seinem Davis-Cup-Debüt kommen. Nachdem der Jungspund aus Murcia das Finalturnier 2021 in Madrid aufgrund einer Cornona-Infektion verpasst hatte, wurde er nun von Kapitän Sergi Bruguera für die Vorausscheidungs-Partie im Süden Spaniens einberufen. Sollte Alcaraz vor Ort tatsächlich zum Zug kommen, wäre es sein erster Auftritt im Rahmen des renommierten Team-Wettkampfs.

Rafael Nadal nicht im spanischen Aufgebot

Ebenfalls von Bruguera einberufen wurden Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta und Alejandro Davidovich Fokina - letzterer könnte ebenso zu seinem ersten Davis-Cup-Einsatz kommen. Das Team des zweifachen French-Open-Champions (1993, 1994) wird noch durch den Doppel-Spezialisten Marcel Granollers verstärkt. Wenig überraschend fehlt Australian-Open-Champion Rafael Nadal im Aufgebot. Der Rekordmann aus Mallorca dürfte sich seine Kräfte für die Hartplatz-Veranstaltungen in Indian Wells und Miami aufsparen.

Die Gewinner der Qualifikations-Partien treffen bei den Davis Cup Finals 2022 auf die Finalisten von 2021 Russland und Kroatien. Ebenfalls fix dabei sind die Wildcard-Inhaber Großbritannien und Serbien. Die 12 Verlierer der Vorausscheidung werden im September in der World-Group-I ein Playoff für die Qualifikationsduelle im nächsten Jahr bestreiten.