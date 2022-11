Davis Cup: Der Schlussakt einer (zu) langen Saison

Die Davis-Cup-Endrunde in Malaga bildet den Schlussakt des Tennisjahres 2022. Nur etwas mehr als ein Monat später beginnt in Australien bereits die neue Saison. Alle Matches gibt es im Livestream bei ServusTV On.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.11.2022, 10:52 Uhr

© Getty Images Die USA treffen im Viertelfinale auf Italien

Die großen Namen, sie fehlen bei der diesjährigen Davis-Cup-Endrunde in Malaga. Einmal mehr zeigt sich: Die Tennissaison ist schlicht und ergreifend zu lang. Seit dem 1. Januar 2022 kämpfen die Profis über den gesamten Globus verteilt um Punkte und Prämien, am 27. November und damit fast genau elf Monate später wird in der spanischen Küstenstadt der letzte große Titel des Jahres vergeben.

Dass mit Felix Auger-Aliassime und Taylor Fritz nur zwei aktuelle Top-Ten-Spieler an den Start gehen, darf daher kaum verwundern. Zudem hat der Davis Cup längst nicht mehr die Attraktivität vergangener Tage, als der Wettbewerb noch im Best-of-five-Format sowie vor frenetischen Heimfans ausgetragen wurde.

Hauptkritikpunkt bleibt allerdings der übervolle Turnierkalender: Schon bei den ATP Finals in Turin waren den Spielern die Strapazen der vergangenen Monate anzumerken, selbst Sieger Novak Djokovic wirkte nicht auf der Höhe seines Schaffens. Dass in der Off-Season dennoch zahlreiche Schaukämpfe ausgetragen werden - frag nach bei Rafael Nadal und Casper Ruud -, führt die ganze Thematik zusätzlich ad absurdum.

Es ist davon auszugehen, dass es in Malaga etwas ernster zugehen wird als bei den Exhibitions in Südamerika. Das erste Viertelfinale werden am Dienstag Australien und die Niederlande bestreiten, einen Tag später steigt das deutsche Team gegen Kroatien ein. Das Finale wird - wie eingangs erwähnt - am 27. November über die Bühne gehen. Am 29. Dezember beginnt mit dem United Cup bereits die Saison 2023.

