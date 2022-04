Davis Cup: Der Weg nach Malaga führt nun auch über Valencia

Valencia wird neben Glasgow, Hamburg und Bologna der vierte Austragungsort der vorletzten Runde im Davis Cup vom 14. bis zum 18. September 2022 werden. Der Sieger wird im November in Malaga ermittelt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.04.2022, 10:58 Uhr

© Getty Images Zunächst Valencia, dann Malaga: Wird Rafael Nadal im spanischen Team mithelfen?

Valencia und der Davis Cup - das kommen gerade bei den deutschen Tennisfans Erinnerungen hoch. Atmosphärisch gute, denn 2018 war in der Stierkampfarena der spanischen Metropole der Teufel los. Sportlich nicht ganz so brillante - denn das Team von Michael Kohlmann, das damals mit Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber als Einzelspieler an den Start gegangen war, musste sich mit 2:3 geschlagen geben.

Nun wird Valencia vom 14. bis zum 18. September 2022 neben Glasgow, Hamburg und Bologna eine der vier Städte sein, in denen die Viertelfinalisten für den Davis Cup in diesem Jahr ermittelt werden. Die Auslosung für die Gruppen findet am heutigen Dienstag statt. Die besten acht Teams des Jahres (ohne die Titelverteidiger aus Russland, die von der ITF aus dem laufenden Wettbewerb ausgeschlossen wurden) werden sich dann im November in Malaga treffen, um den Davis-Cup-Champion 2022 zu küren.

Gelost wird heute aus vier Töpfen. Eines ist dabei allerdings schon klar: Die Kanadier, die nur aufgrund einer Wildcard am Treffen der 16 besten verbliebenen Nationen teilnehmen dürfen, werden zu den Spaniern nach Valencia reisen. Denn die drei anderen Teams aus Topf 2, in dem sich auch Kanada befindet, werden als Gastgeber fungieren: Deutschland, Großbritannien und Italien.