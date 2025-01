Davis Cup: Deutschland in Vilnius gegen Israel

Das DTB-Team spielt die erste Davis Cup-Qualifikationsrunde am 1. und 2. Februar gegen Israel in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Das gab der Internationale Tennisverband (ITF) jetzt bekannt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 08.01.2025, 18:56 Uhr

© Getty Images Michael Kohlmann trifft mit seinem Team in Vilnius auf Israel

Nachdem die ITF bereits Anfang Dezember die Partie zwischen Israel und Deutschland ausloste, steht jetzt auch der genaue Austragungsort und Belag fest. Gespielt wird aufgrund der angespannten politischen Lage nicht in Israel, die eigentlich Heimrecht hätten, sondern in der SEB Arena in Vilnius auf Hartplatz. In der Mehrzweckhalle finden rund 1.500 Zuschauer:innen Platz. Die Partie wird von der ITF ausgerichtet.



„Wir respektieren die Entscheidung der ITF. Gleichzeitig hoffen wir darauf, dass sich die politische Lage vor Ort entspannt und wir in naher Zukunft noch einmal die Gelegenheit bekommen, nach 1983 erneut ein Davis Cup Match bei unseren israelischen Freunden auszutragen“, kommentierte DTB-Präsident Dietloff von Arnim die Entscheidung.



Deutschland und Israel standen sich im Davis Cup bislang drei Mal gegenüber. Das DTB-Team führt die Bilanz mit 3:0 Siegen an. Die bislang letzte Begegnung fand 2004 in Aachen-Ahlsdorf statt. Damals siegte die deutsche Mannschaft mit 5:0. Im aktuellen Davis Cup Nationenranking belegt Deutschland Platz fünf, Israel ist auf Position 28 zu finden.



„Aus sportlicher Perspektive ist das für uns eine gute Lösung, weil wir in Europa bleiben können und uns nach den Australian Open nicht kurzfristig auf einen anderen Belag umstellen müssen. Jetzt, wo die ITF eine Lösung gefunden hat, werden wir zeitnah unser Team nominieren“, so Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann. In welcher Besetzung das DTB-Team gegen Israel an den Start geht, muss bis zum 15. Januar an die ITF gemeldet werden.



Der Davis Cup wird in diesem Jahr in einem anderen Format gespielt. Jedes Spiel der 1. Qualifikationsrunde besteht aus zwei Einzeln am ersten Tag und einem Doppel, gefolgt von zwei Einzeln am zweiten Tag. Der Sieger dieser Begegnung qualifiziert sich für die zweite Runde, die Mitte September erneut in Heim- und Auswärtsspielen stattfindet. Der Sieger der Partie zwischen Deutschland und Israel trifft dann auf den Sieger der Begegnung zwischen Japan und Großbritannien.