Davis Cup: Deutschland muss nach Tatabanya

Das Davis-Cup-Treffen zwischen Ungarn und Deutschland wird nicht in Budapest, sondern in Tatabanya, etwa 60 km von der Hauptstadt entfernt, ausgetragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.12.2023, 10:13 Uhr

© Getty Images Mit Alexander Zverev sollte Deutschland in Ungarn gute Chancen haben

Der davis Cup-Champion 2023 ist gekürt, nun richtet sich die Aufmerksamkeit der Verbände schon auf das kommende Jahr. Und da muss Deutschland Anfang Febuar nach Ungarn. Allerdings nicht nach Budapest, sondern nach Tatabanya. Dort wird am 2. und 3. Februar 2024 in einer Multifunktionshalle gespielt, in der bis zu 6.500 Zuschauer Platz finden.

Spielen die Ungarn in bester Aufstellung, dann kann die Aufgabe für das Team von Michael Kohlmann richtig fordernd werden. Denn mit Marton Fucsovics und Fabian Marozsan verfügen die Ungarn über zwei Spieler, die an guten Tagen mit fast allen Gegner mithalten können. Marozsan etwa hat in dieser Saison in Rom gegen Carlos Alcaraz gewonnen. Fucsovics allerdings hat in den letzten Jahren mit dem ungarischen Verband immer wieder Streit gehabt. Ob er wirklich gegen Deutschland antreten wird, muss man sehen.

Für das DTB-Team geht es darum, sich nach dem verpatzten Auftakt 2023 gegen die Schweiz und der Sichern des Platzes in der ersten Gruppe des Davis Cups mit dem Sieg in Bosnien-Herzegowina nun wieder für die Zwischenrunde im September und danach für das Finalturnier in Málaga zu qualifizieren. In Bestbesetzung mit Alexander Zverev, dem wiedergenesenen Jan-Lennard Struff und einem starken Doppel, für das Tim Pütz, Kevin Krawietz und Andreas Mies bereitstünden, sollte dies auf jeden Fall möglich sein.