Davis Cup Deutschland vs. Brasilien live: Jan-Lennard Struff vs Thiago Monteiro im TV, Livestream und Liveticker

So richtig rund läuft es beim Deutschen in der aktuellen Saison noch nicht. Nur einen einzigen Sieg konnte er bisher einfahren - beim ATP-Cup in Sydney schlug er den US-Amerikaner John Isner (7:6, 4:6, 7:5). Seitdem ging er sowohl in Adelaide (vs. Corentin Moutet), als auch bei den Australian Open (vs. Botic van den Zandschulp) und in Dubai (vs. Richard Berankis) direkt in der ersten Runde raus. Heute muss der Knoten endlich platzen.