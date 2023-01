Davis Cup: Deutschland vs. Schweiz - alle Fakten auf einen Blick

Diesen Freitag (17:00 MEZ) und Samstag (13:00 MEZ) geht das Davis-Cup-Qualifikationsmatch für die Davis Cup Finals zwischen Deutschland und der Schweiz in Trier über die Bühne. Tennis Channel und Sportbild.de übertragen live im Stream..

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 31.01.2023, 15:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Deutschland kämpft in Trier gegen die Schweiz um ein Ticket für die Gruppenphase der Davis Cup Finals im September

In welcher Phase des Davis Cups befinden wir uns?

Am Freitag dem 3. Februar und Samstag dem 4. Februar werden einige der Qualifikationspartien des Davis Cups für die Gruppenphase der Davis Cup Finals ausgespielt. Deutschland trifft dabei auf die Schweiz. Insgesamt sind für dieses Wochende zwölf Begegnungen angesetzt. Die zwölf Sieger machen sich dann vom 12. bis 17. September mit den bereits fix qualifizierten Nationen Kanada (Titelverteidiger) und Australien (Finalisten des Vorjahres), sowie den zwei Wildcard-Nationen Spanien und Italien die Plätze für die Finalphase Ende November aus. Die zwölf Verlierer müssen ebenfalls im September gegen den Abstieg in die Weltgruppe I kämpfen. Im Head-to-head der beiden konkurrierenden Nationen führen die Mannen des DTB eindrucksvoll 9:0.

Wo wird gespielt?

Der Länderkampf wird aus deutscher Sicht zu Hause in der Arena Trier ausgetragen. Gespielt wird in der Halle auf Hartplatz (Greenset) bei circa 7-9 Grad Celsius Außentemperatur. Trier ist eine kreisfreie Stadt an der Mittelmosel im Bundesland Rheinland-Pfalz und beheimatet akutell ca. 110.000 Einwohner.

Wer ist im Aufgebot?

Deutschland empfängt in Bestbesetzung die Nachbarn aus dem Südwesten. Neben dem ehemaligen Weltranglisten-Zweiten Alexander Zverev hat Non-Playing-Captain Michael Kohlmann die Einzelspieler Oscar Otte und Daniel Altmaier für das Duell gegen die Eidgenossen einberufen. Im Doppel werden höchstwahrscheinlich die beiden derzeit bestplatzieren Doppel-Spieler Tim Pütz und Andreas Mies ins Rennen gehen. Der Schweizer Kapitän Severin Lüthi kann ebenfalls aus den Vollen schöpfen. Einen Haufen Erfahrung bringt der an Weltranglisten-Position 135 gereihte dreifache Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka in den Tie mit. Zudem stehen der aktuell bestplatzierte Schweizer Marc-Andrea Huesler, Top-Talent Dominik Stricker, Leandro Riedi und Alexander Ritschard im Aufgebot der Gäste. Am Freitag stehen zwei Einzelpartien auf dem Programm, am Samstag folgt dann das Doppel und weitere zwei Einzel.

Wo wird der Davis Cup übertragen?

Der patriotische Tennis-Fan kann sich entweder in den Livestream von Tennis Channel oder auf der Online-Sportplattform Sportbild.de einklinken. Auf tennisnet.com verpasst ihr im Liveticker bzw. Match-Tracker ebenfalls keinen Punkt.