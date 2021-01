Davis Cup: Die Ära Barazzutti ist zu Ende

Corrado Barazzutti hat Ende 2020 nach 20 Jahren seinen Abschied als Davis-Cup-Kapitän genommen. Seinem Nachfolger Filippo Volandri könnte ein Heimspiel ins Haus stehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2021, 17:05 Uhr

© Getty Images Corrado Barazzutti war 20 Jahre lang italienischer Teamchef

Fabio Fognini hat sich zwar nicht tränen-, aber doch sehr wortreich von Corrado Barazzutti als Davis-Cup-Kapitän Italiens verabschiedet. Fognini verbindet eine besondere Beziehung mit Barazzutti, der immer mal wieder in der Trainer-Box neben dem jeweiligen Coach Fogninis (im Moment wäre dies Alberto Manicini) einen Platz gefunden hat. Am 31. Dezember 2020 ist nun aber die 20-jährige Amtszeit von Barazzutti zu ihrem Ende gekommen, Filippo Volandri wird übernehmen.

So richtig mit Leben erfüllen kann Volandri dieses Amt bis auch weiteres aber nicht: Italien hat sich zwar für die Endrunde des Davis Cups 2021 qualifiziert (vielmehr den Finalplatz von 2020 nach der Absage im vergangenen November ins neue Jahr mitgenommen), das Turnier wird aber erst ab dem 25. November ausgetragen. Immerhin: Volandri und seinen Italienern könnte ein Heimspiel ins Haus stehen. Denn Turin hat sich bei der ITF um die Abwicklung zweier Vorrundengruppen und eines Viertelfinales beworben.

Wie auch der Österreichische Tennisverband (ÖTV), der seinen Hut schon vor ein paar Tagen in den Ring geworfen hat. Österreich wurde mit Serbien und Deutschland in eine Gruppe gelost. Von Seiten des DTB ist bis dato kein offizielles Interesse an der Austragung der Vorrunden-Matches bekannt. Das große Finale findet wie schon 2019 in der Caja Magical von Madrid statt.