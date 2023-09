Davis Cup: Djokovic mit Serbien im Viertelfinale gegen Großbritannien

Der Davis-Cup-Champion dieser Saison wird vom 21. bis zum 26. November im spanischen Malaga ermittelt. Die Auslosung der Viertelfinali ergab dabei ein Treffen von Novak Djokovic mit seinen serben gegen Großbritannien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2023, 12:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic wird Serbien in Malaga anführen

Novak Djokovic gegen Andy Murray - das wird es wohl nicht spielen bei der Davis-Cup-Finalrunde in Málaga, die vom 21. bis zum 26. November ausgetragen wird. Dazu müsste Murray die in der Weltrangliste weit vor ihm platzierten Cameron Norrie und Daniel Evans überholen. Denn Djokovic wird im Viertelfinale gegen Großbritannien ganz sicher an Position eins für Serbien ins Rennen gehen. Fragen tun sich eher dahinter auf: Teamchef Viktor Troicki kann ja etwa zwischen Laslo Djere, Miomir Kecmanovic oder Dusan Lajovic wählen.

Serbien gegen Großbritannien ist also eines der vier Matchups, die am heutigen Dienstag von der ITF bekanntgegeben wurden. Der Sieger dieser Partie bekommt es im Halbfinale dann entweder mit Italien oder den Niederlanden zu tun. Da wird es vor allem darauf ankommen, in welcher Besetzung die Italiener einlaufen. Jannik Sinner hat in der vergangenen Woche in Bologna ja nicht gespielt.

Quais in der oberen Hälfte des Tableaus trifft Titelverteidiger Kanada im Viertelfinale auf die überraschenden Finnen. Kanada konnte sich im vergangenen Jahr auf die Dienste von denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime verlassen. Die beiden Ausnahmespieler haben in der Zwischenrunde in Bologna aber gefehlt. Umso bemerkenswerter, dass sich das Team von frank Dancevic so souverän für Málaga qualifizieren konnte.

Und schließlich treffen die Australier noch auf die Tschechische Republik. Auch dies eine völlig offene Angelegenheit. Mit Alex de Minaur haben die Australier zwar den bestklassierten einzelspieler und in Max Purcell und Matthew Ebden auch ein Paar mit einem Wimbledon-Triumph in der Vita. Bei Tschechien wusste aber vor allem Frontmann Jiri Lehecka in der vergangenen Woche zu überzeugen.