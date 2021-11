Davis Cup: Djokovics Serben dank russischer Schützenhilfe im Viertelfinale, Titelverteidiger Spanien ist raus

Dank russischer Schützenhilfe hat Tennisstar Novak Djokovic mit Serbien beim Davis Cup das Viertelfinale erreicht.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 29.11.2021, 12:17 Uhr

© GEPA Pictures Novak Djokovic

Durch den 2:1-Sieg der Russen über Titelverteidiger Spanien in Gruppe A qualifizierte sich Serbien als einer der beiden besten Zweitplatzierten für die K.o.-Phase. In Gruppe F hatte das Team um Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic der deutschen Mannschaft den Vortritt lassen müssen, die am Dienstag (16.00 Uhr/ServusTV) im Viertelfinale auf Großbritannien trifft. Serbien kämpft indes am Mittwoch gegen Kasachstan um den Einzug ins Halbfinale.

Im entscheidenden Doppel zwischen Russland und Spanien gewannen Andrey Rublev und Aslan Karatsev gegen Marcel Granollers/Feliciano Lopez mit 4:6, 6:2, 6:4, das Spiel endete erst um 0.40 Uhr. Lopez hatte in den Einzeln mit einem Sieg über Rublev überrascht - "das ist mehr, als ich jemals erwartet hätte", freute sich der 40-Jährige im Anschluss. Medvedev hatte dann gegen Pablo Carreno Busta ausgeglichen. Titelverteidiger Spanien, diesmal ohne Rafael Nadal am Start, ist damit ausgeschieden.

Kolumbien schlägt USA - hat aber nichts davon

Zudem schlug Kolumbien die USA mit 3:0 - was beiden Teams nichts brachte - Italien stand als Erster schon fest. Und einer der besten zweiten Plätze waren fast nur theoretisch drin. "Wir wussten, dass wir einen 3:0-Sieg brauchen, und wir dabei so gut wie alle Matches in zwei Sätzen gewinnen müssten. Aber wir dachten, es sei möglich", so Teamchef Mardy Fish. Tiafoe gewann nur in knappen drei Sätzen gegen Nicokas Mejia, Daniel Elahi Galan bezwang dann auch John Isner. im Doppel musste Jack Sock dann früh w/o geben.

Die weiteren Viertelfinals bestreiten Italien gegen Kroatien am Montag und Russland gegen Schweden am Donnerstag. Das Endspiel im prestigeträchtigen Teamwettbewerb der Männer steigt am Sonntag in Madrid.

Alle Ergebnisse und Gruppenstände gibt es hier